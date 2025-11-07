Este sábado se realizará el último adiós a Esteban De León en la 24 de Diciembre

La comunidad de la 24 de Diciembre se mantiene consternada y exige justicia por Esteban Danilo De León Osorio.

Este sábado 8 de noviembre, familiares, amigos y conocidos de Esteban Danilo De León Osorio se reunirán para rendirle el último adiós en una ceremonia religiosa que se desarrollará a las 9:00 a.m. en la Parroquia El Espíritu Santo, ubicada en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

La misa será un momento de recogimiento y despedida para quienes han acompañado a la familia en los últimos días, marcados por el dolor, la incertidumbre y el clamor por justicia.

Este jueves, una caravana cargada de dolor y solidaridad recorrió las calles del corregimiento de la 24 de Diciembre en memoria de Esteban, luego de que el pasado 5 de noviembre se confirmara el hallazgo de su cuerpo en una bolsa negra, detrás de una iglesia católica en el sector 3 de Las Paredes.

Decenas de personas se unieron con pancartas, velas y mensajes de justicia, recordando al joven de 25 años y exigiendo respuestas ante un crimen que ha estremecido al país.

La desaparición y hallazgo del cuerpo

Esteban había sido reportado como desaparecido desde el 31 de octubre, luego de que su madre hiciera pública su angustia a través de redes sociales, pidiendo colaboración ciudadana para dar con su paradero.

La búsqueda se intensificó tras un hallazgo clave el 2 de noviembre, cuando la Policía Nacional encontró su vehículo calcinado en el sector de Malengue, corregimiento de Pacora. Este hecho llevó a las autoridades a redoblar los operativos.

Tres días después, la mañana del 5 de noviembre, la tragedia se confirmó. El cuerpo de Esteban fue encontrado dentro de una bolsa negra, detrás de una iglesia católica en el sector 3 de Las Paredes.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, quienes restringieron el acceso al área mientras se realizaban las diligencias forenses. Solo el padre y la pareja de Esteban pudieron ingresar para efectuar el proceso de identificación.

A la 1:00 p.m., TVN Noticias confirmó oficialmente que el cuerpo correspondía a Esteban Danilo De León Osorio, y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para las pericias correspondientes.

Previo al hallazgo, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que ya se habían identificado más de cinco presuntos implicados en el caso. “Desde los primeros reportes hemos acompañado a la familia y realizado cuatro allanamientos que han permitido recabar información clave”, indicó.

Los informes policiales señalan que el GPS del vehículo de Esteban marcaba la zona donde fue encontrado el cuerpo, aunque con baja precisión. Además, circuló en redes sociales un video que mostraba un vehículo similar en una cancha de fútbol cercana.

Una comunidad unida por el dolor y la esperanza de justicia

La caravana de este jueves fue tanto un acto de despedida simbólica como una muestra de exigencia social.

Vecinos, compañeros de trabajo y amigos de Esteban acompañaron a su familia en un recorrido marcado por la tristeza y el reclamo de que casos como este no queden impunes.

La comunidad de la 24 de Diciembre se mantiene consternada, y la ceremonia de este sábado será no solo un acto de despedida, sino también un llamado a la justicia y a la protección de la vida.