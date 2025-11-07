Fuerte San Jerónimo resiste las lluvias: sin daños estructurales, pero bajo observación

El Fuerte San Jerónimo es la fortificación colonial panameña con mayor superficie sobre el mar, lo que lo convierte en una estructura tan valiosa como vulnerable.

Parte de la historia de Panamá quedó temporalmente bajo el agua. El Fuerte San Jerónimo, uno de los monumentos coloniales más emblemáticos del distrito de Portobelo, provincia de Colón, fue afectado por inundaciones recientes, aunque sin registrar daños estructurales graves ni pérdidas humanas, según confirmó Yamilet Estanciola, directora nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

La funcionaria explicó que las fuertes lluvias coincidieron con una marea alta y la confluencia de tres quebradas que descienden desde la montaña hacia la bahía, generando un escenario que calificó como “un cóctel perfecto” para que el agua ingresara al fuerte. “Afortunadamente, el agua entró con mucha fluidez por el muro lateral que había colapsado años atrás, pero así como entró, salió. A las seis de la tarde ya todo estaba normal”, detalló Estanciola.

Restauración en marcha

El Fuerte San Jerónimo, inscrito junto con otras fortificaciones caribeñas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1980, forma parte de un amplio plan de restauración y conservación impulsado por el Gobierno Nacional. Según Estanciola, actualmente se ejecuta una inversión de aproximadamente 69 millones de dólares, distribuidos entre los fuertes de Santiago de la Gloria, San Fernando, San Fernandito y San Jerónimo, así como en la iglesia de San Felipe, la capilla de San Juan de Dios y otras estructuras históricas de Portobelo.

“Estamos haciendo estudios de hidrología y geología para manejar el cauce de las tres quebradas y reducir la velocidad del agua que llega a la bahía. También se han realizado análisis de patología, batimetría y erosión marina para consolidar las bases del fuerte, que se encuentran dentro del agua”, explicó.

Patrimonio sobre el mar

El Fuerte San Jerónimo es la fortificación colonial panameña con mayor superficie sobre el mar, lo que lo convierte en una estructura tan valiosa como vulnerable. Su ubicación, en la entrada de la bahía, lo expone directamente a la erosión, las mareas y la sedimentación creciente producto del cambio climático.

“Parte de los trabajos de consolidación estructural busca proteger la base del fuerte y evitar su deterioro futuro. Es un sitio que está dentro del agua, y el cambio climático ha incrementado la sedimentación de la bahía. Si no actuamos ahora, podríamos perder una parte fundamental de nuestra historia”, advirtió Estanciola.

Visitas suspendidas

Por motivos de seguridad y para facilitar las labores técnicas, el Fuerte San Jerónimo permanece cerrado al público. No obstante, los turistas aún pueden visitar otros sitios históricos de Portobelo como Santiago de la Gloria, San Fernando, San Fernandito, la aduana y la iglesia de Portobelo, que siguen abiertos y en uso.

La directora de Patrimonio Cultural reiteró el compromiso del Ministerio de Cultura con la protección y restauración de las fortificaciones coloniales del Caribe panameño, subrayando que más allá del impacto visual de las recientes inundaciones, la prioridad ha sido salvaguardar la vida y garantizar que estas joyas arquitectónicas sigan siendo testigos del pasado.

“Debemos tener conciencia de que proteger estos monumentos no es solo restaurar piedra y cal, sino preservar nuestra memoria y nuestra identidad como país”, concluyó Estanciola.