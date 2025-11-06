Eduardo Sánchez lleva tres meses de estar desaparecido, su familia clama por ayuda

En su residencia, ubicada en El Progreso N°2 de La Chorrera, los días pasan entre la incertidumbre y la esperanza de volver a ver a Eduardo con vida.

Con fotografías pegadas en las paredes y un aviso de desaparecido a la vista de todos, la familia de Eduardo Sánchez, un joven desaparecido desde el pasado 3 de agosto, continúa viviendo una pesadilla que parece no tener fin.

Te puede interesar: Construcción del hospital de Panamá Norte costaría más de 60 millones de dólares

En su residencia, ubicada en El Progreso N°2 de La Chorrera, los días pasan entre la incertidumbre y la esperanza de volver a ver a Eduardo con vida. Han transcurrido tres meses y tres días desde su desaparición, y sus hermanas aseguran que, hasta el momento, no han recibido ninguna información concreta sobre su paradero.

“La verdad, no nos han llamado para pedir recompensa; solo nos han querido estafar dos veces, pidiendo dinero que no tenemos. Ya nos dimos cuenta de eso y no caímos”, explicó una de sus familiares visiblemente afectada.

Según declaraciones de los familiares de Eduardo, las autoridades informaron que los residentes del sector no han colaborado con información y que la falta de cámaras de videovigilancia en la zona ha dificultado las investigaciones.

“Pedimos a la comunidad que nos ayude, que apoyen a las autoridades. No queremos que otra familia pase por la misma angustia que vivimos nosotros”, suplicó una de las hermanas de Eduardo.

Los allegados solicitan además que la búsqueda se refuerce en las áreas costeras de Puerto Caimito, donde aún no se ha realizado una inspección exhaustiva.

En La Chorrera también continúa desaparecido Daniel Barrios, de 21 años, residente en El Coco, lo que mantiene en alerta a la comunidad del oeste.

Te puede interesar: Caravana en memoria a Esteban De León tras hallazgo de su cuerpo en la 24 de Diciembre

Mientras tanto, la familia de Eduardo Sánchez no pierde la fe y espera que la solidaridad de los chorreranos ayude a esclarecer el caso y, sobre todo, a encontrarlo.