Construcción del hospital de Panamá Norte costaría más de 60 millones de dólares

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el hospital de Panamá Norte será una realidad con una inversión que supera los 60 millones de dólares. La obra contará con 170 camas y beneficiará a más de 300 mil personas residentes en esta zona de la capital.

Boyd Galindo destacó que la población de Panamá Norte lleva más de una década esperando la construcción de este hospital, considerado una necesidad urgente para mejorar la atención médica en el sector. “Es un compromiso que esperamos concretar durante esta administración”, señaló.

No obstante, el ministro explicó que aún no hay una fecha definida para el inicio de los trabajos, ya que primero deben completarse los trámites administrativos ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para proceder con la licitación pública.

“Primero hay que realizar todo el proceso de aprobación en Contraloría y el MEF. Una vez inicie la construcción, estimamos que la entrega podría darse en un plazo de 24 meses”, detalló el titular de Salud.

Boyd Galindo también resaltó el acuerdo firmado con el Municipio de Panamá, mediante el cual se cedieron los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto. Dichos terrenos fueron otorgados al Ministerio de Salud por un término de 30 años renovable, lo que garantiza la estabilidad jurídica del espacio destinado al hospital.

Por su parte, el alcalde Mayer Mizrachi dijo que con este acuerdo el Municipio de Panamá le ahorra costo al Estado cediendo estos terrenos que fueron adquiridos hace 10 años.

Se trata de un terreno que conforman tres fincas de más de 6 hectáreas.

La construcción del hospital de Panamá Norte representa un paso importante para descongestionar otros centros hospitalarios de la ciudad y mejorar el acceso a servicios médicos para miles de familias que hoy deben trasladarse largas distancias para recibir atención.