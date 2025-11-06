Ifarhu reinicia pago del Pase-U para más de 213 mil estudiantes en todo el país

El director recordó a los padres de familia que los pagos por cheque requieren presentar la cédula vigente del estudiante y del acudiente, o el pasaporte en caso de ser extranjero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) reanudó este jueves el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) correspondiente al año 2025, beneficiando a más de 213,659 estudiantes de escuelas oficiales y particulares a nivel nacional.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que el desembolso se había suspendido temporalmente por los días festivos, pero ya se retomó en varios centros educativos, continuando el cronograma en las provincias y comarcas restantes. Solo en la provincia de Panamá se distribuirán 24 millones de dólares, precisó.

“Con este segundo pago no solo estamos cumpliendo con el cronograma, sino también corrigiendo los errores del primer desembolso, que tuvo incidencias por temas de matrícula y asistencia, especialmente durante el periodo de huelgas”, detalló Godoy. En esta fase se emiten 771 mil cheques, lo que representa 124 mil más que en el primer pago del año.

El director también recordó a los padres de familia que los pagos por cheque requieren presentar la cédula vigente del estudiante y del acudiente, o el pasaporte en caso de ser extranjero.

Godoy adelantó que aún resta un tercer pago en 2025, el cual dependerá de la finalización del periodo académico. Además, señaló que el Pase-U, que sustituyó hace más de una década a la Beca Universal, “ha contribuido significativamente a reducir la deserción escolar en zonas rurales y de difícil acceso”, ya que más del 90% de los beneficiarios han cobrado el subsidio en esta etapa.

En cuanto a las otras ayudas que ofrece el Ifarhu, el funcionario indicó que el promedio mínimo para las becas de concurso se mantiene en 4.5 para secundaria y 2.0 para universidad. En tanto, las becas socioeconómicas, que reemplazan las antiguas asistencias económicas, aumentarán su promedio mínimo de 3.0 a 4.0, y de 1.0 a 1.8 para nivel universitario. “No solo evaluamos las calificaciones, sino también la vulnerabilidad social y económica del estudiante”, explicó.

Respecto a las investigaciones sobre los auxilios económicos que se adelantan por parte del Ministerio Público, Godoy afirmó que el Ifarhu “colabora plenamente con las autoridades, entregando toda la información solicitada por la Fiscalía y la Contraloría”.

