Fenasep advierte que la reducción de la planilla estatal es 'un mito': denuncian despidos masivos y nuevas contrataciones

El debate sobre la reducción de la planilla del Estado vuelve a ocupar el centro de la discusión pública. Aunque desde el Ejecutivo se habla de una reducción, desde la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), su dirigente Giovanni Estrada advirtió que los números muestran una realidad distinta.

Estrada explicó que, aunque oficialmente se ha reportado una disminución en el número de funcionarios, las cifras de la Contraloría General de la República revelan fluctuaciones constantes que ponen en duda la narrativa de austeridad.

La planilla del Estado pasó de 256 mil funcionarios en enero de 2025 a 244 mil en abril, pero volvió a subir a más de 264 mil en julio. Si bien hubo despidos, también hubo nuevos ingresos, alrededor de 24 mil personas”, explicó.

Según la Fenasep, entre 12 mil y 15 mil funcionarios fueron destituidos en los primeros meses del año, aunque otras estimaciones elevan la cifra a más de 18 mil. Aun así, el número total de empleados públicos terminó aumentando.

“Austeridad política, no real”

Para Estrada, el discurso oficial sobre la contención del gasto “no refleja una verdadera política de austeridad”, sino una estrategia política centrada en despidos masivos.

“Pareciera que la única medida que se conoce es la destitución desmedida. En 17 meses se habla de más de 15 mil despedidos, pero la planilla sigue creciendo”, afirmó.

El dirigente sostuvo que una auténtica contención del gasto requiere políticas de Estado orientadas a combatir la corrupción, eliminar el clientelismo político y modernizar la estructura institucional, evitando la duplicidad de cargos dentro de ministerios y entidades descentralizadas.

Estrada también cuestionó la composición del gasto salarial dentro del Estado. “No solo se trata de cuántos funcionarios hay, sino de cuánto ganan. Si se despide a una trabajadora que gana 750 dólares y se contrata a un asesor por 2,500. Entonces es un mito la reducción de la planilla, y los gastos lo establecen”, detalló.

Además, señaló que sectores como Salud y Educación han sufrido despidos significativos, mientras que en otras entidades se reportan nuevos nombramientos sin justificación clara.

“No puede haber trabajo decente sin estabilidad y salario digno”

Frente a las críticas del sector privado sobre los sobresueldos y bonos automáticos en el sector público, Estrada advirtió que no se pueden eliminar derechos adquiridos ni beneficios establecidos por ley.

Hablar de austeridad sin estabilidad laboral y sin salarios justos no es coherente. En Panamá deberíamos discutir una Ley General de Sueldos y políticas de trabajo decente, como se planteó en la OIT”, enfatizó.

Finalmente, el representante de Fenasep llamó a las autoridades a evaluar el desempeño institucional con transparencia, sin afectar la estabilidad de los servidores públicos que cumplen con su labor.

“El motor del Estado lo mueven los trabajadores que llevan años sirviendo al país. A ellos se les debe respeto, estabilidad y reconocimiento”, concluyó.