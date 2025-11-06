El caso de Esteban De León reaviva el debate sobre la efectividad de la respuesta institucional y la alerta Amber

La diputada Paulette Thomas cuestionó el funcionamiento del sistema de cámaras de videovigilancia, la alerta Amber y la respuesta de las autoridades.

El incremento de desapariciones de adultos, jóvenes y niños a lo largo del país mantiene en alerta a la población, que exige mayor efectividad y rapidez por parte de las autoridades al momento de reportarse un caso. La preocupación se intensifica porque, lamentablemente, algunas de estas personas son halladas sin vida días después de su desaparición.

El caso más reciente que ha estremecido al país es el del joven Esteban De León, reportado como desaparecido el 31 de octubre y encontrado muerto el 5 de noviembre, en la parte trasera de una iglesia ubicada en el corregimiento de 24 de Diciembre. Su trágico desenlace ha reavivado el clamor ciudadano por justicia y acción inmediata. Sin embargo, como Esteban, aún existen decenas de personas que permanecen sin aparecer.

La diputada Paulette Thomas señaló que uno de los principales problemas actuales es la normalización de la violencia. Recordó que se creó una oficina para el reporte de personas desaparecidas, adscrita a la Procuraduría General, la cual, según dijo, está operando y generando algunos resultados.

Lo que está sucediendo es que estamos empezando a normalizar la violencia, y eso es algo que llama poderosamente la atención. Los casos son cada vez más cruentos”, expresó señalando que los actos atroces son cada vez más seguidos.

Críticas al manejo de la alerta Amber y al sistema de videovigilancia

Thomas aclaró que no existe una norma que obligue a esperar 24 horas para presentar una denuncia por desaparición, e insistió en que las primeras horas son cruciales para lograr la localización de una persona. Asimismo, criticó la falta de efectividad de la alerta Amber, señalando que no se están enviando mensajes de texto de emergencia, debido a que las empresas telefónicas no han brindado el respaldo necesario.

“La trata de personas es una realidad. Alguien se está llevando a nuestros niños y niñas, y no podemos seguir ignorándolo”, advirtió.

La diputada también cuestionó el funcionamiento del sistema de cámaras de videovigilancia, luego de conocerse que el vehículo vinculado al caso de Esteban permaneció estacionado por dos días en un campo de juego antes de ser hallado quemado.

Un llamado a la acción colectiva

Thomas lamentó profundamente la muerte de Esteban De León e hizo el llamado a que toda la sociedad asuma su rol en la ‘educación’, ya que no es solo un tema de los educadores y las escuelas. Agregó que, cuando una persona se reporta como desaparecida, se debe establecer un bloque de búsqueda que no se debe detener.

“La importancia de que se dé de manera inmediata para lograr una búsqueda eficiente es responsabilidad de todos. Necesitamos que los medios de comunicación sean piedra angular, suspendan su transmisión y den a conocer lo que está sucediendo. Que las telefónicas jueguen el papel que deben jugar”, enfatizó Tomas sobre la alerta Amber.

Finalizó recalcando que no existe una ley que indique que hay que esperar 24 horas para presentar una denuncia cuando no se sabe el paradero de una persona. En el último mes se han reportado 15 personas desaparecidas entre menores de 18 años y adultos.