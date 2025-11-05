Encuentran el cuerpo de un hombre en la 24 de Diciembre que se presume sea Esteban De León Osorio

El hallazgo se produce en medio de las investigaciones por la desaparición de Esteban De León Osorio.

Ciudad de Panamá/En la mañana de este miércoles 5 de noviembre fue localizado el cuerpo de un hombre en el sector 3 de Las Paredes, específicamente en la parte trasera de una iglesia católica, en el corregimiento de 24 de Diciembre. En el lugar se encuentra la Policía Nacional junto al Ministerio Público.

El hallazgo se produce en medio de las investigaciones por la desaparición de Esteban De León Osorio, quien fue visto por última vez el pasado 31 de octubre. Su madre había denunciado su desaparición y solicitado ayuda para dar con su paradero.

Como parte de las investigaciones, en la noche del 2 de noviembre la Policía encontró su vehículo calcinado en el sector de Malengue, corregimiento de Pacora. Las autoridades indicaron que la escena está bajo investigación, con participación de la Fiscalía y de los equipos forenses correspondientes.

Según información preliminar a la que tuvo acceso TVN Noticias, el cuerpo fue encontrado en una bolsa negra. Al lugar ya llegaron familiares del joven desaparecido.

Hasta el momento no se ha proporcionado una versión oficial que confirme si se trata del cuerpo de Esteban De León.

Esta mañana, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló a TVN Noticias que ya identificaron a unos cinco presuntos implicados. "Tenemos más de cinco personas identificadas que pudieron participar en el hecho de esta desaparición", confirmó.

Fernández explicó que, desde los primeros reportes, la Policía ha acompañado a la familia de la víctima y ha sostenido conversaciones constantes con ellos. Señaló que se han realizado cuatro allanamientos vinculados al caso, durante los cuales se ha logrado recabar “mucha información en esos allanamientos”.

Información en desarrollo...