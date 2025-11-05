Desaparición de Esteban De León: Investigación identifica a cinco presuntos implicados

El vehículo del joven Esteban de León fue hallado en la noche del 2 de noviembre totalmente calcinado en el sector de Melengue, en Pacora.

La investigación por la desaparición del joven Esteban De León Osorio el pasado 31 de octubre ya refleja avances. Este miércoles 5 de noviembre, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, detalló a TVN Noticias que ya identificaron a unos cinco presuntos implicados. "Tenemos más de cinco personas identificadas que pudieron participar en el hecho de esta desaparición", confirmó.

Fernández explicó que, desde los primeros reportes, la Policía ha acompañado a la familia de la víctima y ha sostenido conversaciones constantes con ellos. Señaló que se han realizado cuatro allanamientos vinculados al caso, durante los cuales se ha logrado recabar “mucha información en esos allanamientos”.

"La persona aún la estamos buscando. Estamos así mismo haciendo todo lo que es el recorrido hace dos días sobre el tema de cámaras y demás. Tenemos mucha evidencia que se ha levantado y continuaremos con esa búsqueda de la persona", remarcó.

Fernández confirmó que tanto la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) como la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) se encuentran desplegadas en distintas áreas para fortalecer las labores de búsqueda. “Tenemos un dispositivo importante para poder dar con el hallazgo de la persona”, recalcó, subrayando que continuarán desarrollando todas las gestiones correspondientes.

El director hizo un llamado a la ciudadanía: “Exhortamos a cualquiera que tenga información que la pueda comunicar.”

Cabe recordar que durante la noche, se realizó el levantamiento de indicios de un vehículo que fue hallado totalmente calcinado en el sector de Malengue, en Pacora. De acuerdo con información proporcionada por el titular de la institución, el automóvil pertenecía a De León.

Si usted o alguien más puede proporcionar información para resolver este caso, se puede comunicar a las líneas 104 o 524-2520.

De León Osorio, de 28 años, fue visto por última vez cuando salió de casa de su abuela rumbo a su residencia. Desde entonces, su familia, amigos y vecinos viven horas de angustia sin conocer su paradero. La desesperación ha aumentado luego que la Policía hallara su vehículo calcinado en el sector de Malengue, en Pacora.

En una entrevista concedida a TVN Noticias, la madre del joven relató en medio de un llanto desconsolado las últimas horas en que habló con su hijo.

"Ese día el me llamó después que salió de su trabajo a las 3:00 de la tarde, para decirme que iba camino a casa de su abuela. Me dijo: ‘Mami, hay qué tranquesón’, y yo le respondí que la calle estaba como si fuera Navidad. De ahí me desconecté y más tarde supe que había llegado a casa de mi mamá. Ella me dijo que lo notó cansado”, relató.

Incidencias de seguridad durante las fiestas patrias

Por otro lado, Fernández informó además que el operativo por las fiestas patrias ha estado marcado por un movimiento masivo de viajeros hacia el interior del país. Más de 120 mil vehículos se desplazaron en los primeros días de celebración, y hasta esta mañana se registraban cerca de 32 mil retornos.

En la provincia de Colón, donde este martes se desarrollan actos cívicos, se desplegó un dispositivo de 789 unidades policiales para garantizar el orden durante desfiles y actividades oficiales.

Fernández también destacó el reconocimiento otorgado a dos unidades que recientemente rescataron a un ciudadano que estuvo en riesgo de ahogamiento en playa Langosta.

Sobre las incidencias nacionales, el director informó que durante los días festivos se registraron tres homicidios vinculados a situaciones entre pandillas, así como múltiples infracciones de tránsito. Lamentó que se hayan contabilizado dos víctimas fatales en accidentes viales: una en Chiriquí y otra en Veraguas.

Además, la Policía ha logrado incautaciones de microtráfico y narcotráfico, junto con capturas relevantes realizadas en distintos operativos.

Las declaraciones de Fernández se dieron durante los actos protocolares que se desarrollaron en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Información de Heady Leane Morán