Madre de Esteban De León clama entre llanto a la Policía que intensifiquen la búsqueda de su hijo

En medio de un dolor incontenible, la madre de Esteban Danilo de León Osorio, el joven desaparecido desde el pasado viernes en el sector de Pacora, pidió a las autoridades intensificar los operativos de búsqueda para dar con el paradero de su hijo.

De León Osorio, de 28 años, fue visto por última vez cuando salió de casa de su abuela rumbo a su residencia. Desde entonces, su familia, amigos y vecinos viven horas de angustia sin conocer su paradero. La desesperación ha aumentado luego que la Policía hallara su vehículo calcinado en el sector de Malengue, en Pacora.

En una entrevista concedida a TVN Noticias, la madre del joven relató en medio de un llanto desconsolado las últimas horas en que habló con su hijo.

"Ese día el me llamó después que salió de su trabajo a las 3:00 de la tarde, para decirme que iba camino a casa de su abuela. Me dijo: ‘Mami, hay qué tranquesón’, y yo le respondí que la calle estaba como si fuera Navidad. De ahí me desconecté y más tarde supe que había llegado a casa de mi mamá. Ella me dijo que lo notó cansado”, relató.

Poco después, a las 4:00 de la tarde volvió a comunicarse con él. “Le pedí que se llevara el tambor de su hermano, porque en mi carro no cabían más. Y entonces él me contestó: ‘Dale, mami, está bien...’ Mi mamá me dijo que cogió el tambor, la besó y se fue... Desde ese momento no sabemos nada más.”

La madre asegura que sus hijos siempre tienen la costumbre de contestar sus llamadas, por lo que la falta de respuesta de Esteban la alarmó de inmediato. “Cuando yo llamo a mis hijos, ellos siempre me contestan. Esa tarde, a las seis y pico, lo llamé varias veces y nada. Le escribí por WhatsApp y vi que los dos ganchitos se pusieron azules, pero nunca respondió. Le mandé un audio regañándolo porque no me contestaba las llamadas, y hasta ahora no sabemos nada de él”, relató entre lágrimas.

Esa misma noche, la pareja del joven inició una búsqueda por los lugares que solía frecuentar. “Fueron hasta San Miguel, donde vive la familia por parte del papá, pero no lo encontraron. Más tarde fueron a Malengue, en Pacora, un sitio muy popular donde se vende comida, pero tampoco hallaron nada. Había gente, actividad, pero de mi hijo no había rastro. Llegaron a casa cerca de la una de la madrugada sin respuestas”, contó.

No fue sino hasta la noche del 2 de noviembre que las autoridades confirmaron el hallazgo de un vehículo incendiado en el sector de Pacora, que posteriormente fue identificado como el automóvil de Esteban Danilo. “Sí, es el carro. Yo pregunté y me dijeron que el número de chasis coincidía”, afirmó la madre con voz temblorosa.

Visiblemente afectada, aseguró que las autoridades le han dado pocas respuestas. “La Policía no me dice nada. La fiscalía vino a preguntar si mi hijo era drogadicto. ¡Mi hijo no es drogadicto! Él es un joven alegre, trabajador, sin vicios. Tiene una niña de cinco años, y gracias a Dios que la niña no está aquí”.

Entre lágrimas, hizo un llamado urgente a las autoridades: “Yo sé que la Policía está trabajando, pero tienen que presionar más, ir casa por casa, hacer allanamientos. El pueblo entero está alerta, todos están ayudando, pero necesitamos resultados. Yo necesito hoy a mi hijo. Todos los días me hinco a rezar por mi familia, y por él. La gente que me conoce me está ayudando, vienen en sus carros, gastan su gasolina, pero no les importa: solo queremos encontrarlo.”

Con la voz rota y mirando a la cámara, concluyó: “Yo necesito a mi hijo… lo necesito conmigo.”