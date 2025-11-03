Encuentran vehículo calcinado en Pacora que podría estar vinculado con joven desaparecido en Tocumen

Las autoridades policiales reiteran el llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información que contribuya al esclarecimiento del hecho, se comuniquen a las líneas 104 o 524-2520.

Durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de noviembre, unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en conjunto con funcionarios del Ministerio Público, llevaron a cabo diligencias de inspección y levantamiento de indicios en un vehículo que fue hallado totalmente calcinado en el sector de Malengue, en Pacora.

De acuerdo con los informes preliminares, este automóvil podría estar directamente relacionado con la desaparición de un joven reportada días atrás en el área de La Morelo, en Tocumen.

El vocero de la DIJ indicó que el vehículo presenta características similares a las del joven desaparecido, por lo que familiares y equipos de investigación se trasladaron al lugar para realizar las pesquisas correspondientes y recabar evidencia que permita confirmar esta hipótesis.

