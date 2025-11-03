Clima en Panamá: lluvias y cielos nublados por inestabilidad atmosférica marcarán la jornada

En la vertiente Caribe, las lluvias serán más frecuentes en el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro durante la mañana, mientras que en horas de la tarde y la noche se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) anunció que este lunes 3 de noviembre el país presentará condiciones atmosféricas inestables debido al desarrollo y fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical, la variación en los flujos de viento y la presencia de sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe.

A esto se suma la incursión de la onda tropical número 37, ubicada entre el extremo oriental de Cuba, el centro de Jamaica y frente a las costas de Colombia, la cual se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 27 km/h.

Durante la jornada, se prevén cielos mayormente nublados y precipitaciones en gran parte del país.

En la vertiente Caribe, las lluvias serán más frecuentes en el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro durante la mañana, mientras que en horas de la tarde y la noche se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica de ligera a moderada intensidad en sectores de Ngäbe-Buglé, Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, las lluvias se concentrarán en la mañana sobre Darién, Panamá Este y el Golfo de Panamá, con posibles descargas eléctricas, además de precipitaciones sobre el suroriente de Azuero, sur de Veraguas y las cordilleras de Coclé. Para la tarde y noche, se mantendrán las condiciones inestables con aguaceros y tormentas eléctricas aisladas en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.

Se prevé que las temperaturas mínimas oscilarán entre 14°C y 25°C, mientras que las máximas alcanzarán valores de 27°C a 31°C. Los vientos en la vertiente Caribe serán del oeste por la mañana con velocidades entre 10 y 15 km/h, cambiando al noroeste en la tarde y noche. En el Pacífico, soplarán del oeste-noroeste a 15-20 km/h durante la mañana, variando a dirección norte con 5-10 km/h hacia la noche.

Oleajes y radiación UV-B

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de hasta 1.21 metros en el Caribe y 1.51 metros en el Pacífico, ambas con condiciones favorables para la navegación y actividades marítimas. No obstante, se recomienda precaución ante posibles cambios asociados a los sistemas atmosféricos.

El Impha también advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre moderados y altos durante la mañana y la tarde en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda el uso de protección solar adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias y posibles tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando la inestabilidad atmosférica será más marcada.