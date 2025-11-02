Lluvias serán protagonistas durante las fiestas patrias por el paso de la onda tropical 37

No se descarta que la alerta se extienda más allá del 5 de noviembre si las lluvias persisten.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió una alerta preventiva ante la presencia de lluvias y tormentas significativas que se registrarán desde este fin de semana hasta el mediodía del próximo 5 de noviembre, según los análisis del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

De acuerdo con el pronosticador Rafael Morán, estas condiciones climáticas responden al paso de la onda tropical número 37, considerada posiblemente la última de la temporada. Sin embargo, el especialista no descartó que la alerta se extienda más allá del 5 de noviembre si las lluvias persisten.

“Durante los próximos días se van a generar nuevos episodios de lluvias con tormentas principalmente hacia la vertiente caribeña, desde la provincia de Bocas del Toro hasta la comarca Guna Yala. Estas lluvias estarán incursionando desde zonas marítimas hacia tierra firme y zonas costeras”, explicó Morán.

El IMHPA prevé que el martes 4 de noviembre será el día con mayor intensidad de lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente hacia el Caribe, el Pacífico occidental, la provincia de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales y el oriente panameño.

Provincias bajo alerta por lluvias y deslizamientos

El Sinaproc informó que las provincias y comarcas bajo alerta por lluvias y tormentas son: Bocas del Toro, Darién, comarca Ngäbe Buglé, zonas montañosas de Chiriquí, norte de Veraguas, comarca Emberá Wounaan, Colón y Coclé.

En el resto del país se esperan lluvias moderadas, aunque el organismo recomienda mantener la precaución, especialmente en áreas vulnerables. Las autoridades recordaron que en muchas de estas zonas ya ha llovido intensamente en los últimos días, lo que ha provocado saturación del suelo, incrementando el riesgo de deslizamientos e inundaciones.

El Sinaproc hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar transitar por ríos, quebradas o zonas montañosas durante los próximos días.