Operación Oasis: Condenan a ocho personas por conspiración para delitos relacionados con drogas

La operación “Oasis” se desarrolló el 2 de junio de 2021 y permitió la aprehensión de más de 32 personas.

Ocho personas fueron condenadas a penas de prisión por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá lograra demostrar su vinculación con una organización criminal dedicada al trasiego de sustancias ilícitas en el país, como parte de la operación denominada “Oasis”.

Siete de los sentenciados recibieron una condena de 108 meses de prisión, mientras que uno fue condenado a 132 meses. Además, el Tribunal de Juicio Oral impuso a los ocho condenados la pena accesoria de 72 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena principal.

El juicio oral por este caso inició el 4 de agosto de 2025. Durante el proceso, la Fiscalía de Drogas presentó un total de 26 pruebas testimoniales, 31 pruebas documentales y una evidencia material consistente en un disco que contenía escuchas telefónicas, las cuales fueron clave para sustentar la acusación.

El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal de Juicio Oral declaró culpables a ocho acusados por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, mientras que otras tres personas fueron declaradas no culpables por los delitos de conspiración y corrupción de funcionarios públicos.

La operación “Oasis” se desarrolló el 2 de junio de 2021 y permitió la aprehensión de más de 32 personas. De acuerdo con las investigaciones, el grupo criminal utilizaba diversas modalidades para el trasiego de sustancias ilícitas, entre ellas vehículos con doble fondo, lanchas rápidas y buses de la ruta Panamá–Darién. Las actividades ilícitas eran coordinadas mediante comunicaciones telefónicas.

Durante los 17 eventos investigados en el marco de esta operación, las autoridades lograron el decomiso de aproximadamente dos toneladas de drogas.

Previo al inicio del juicio oral, el Órgano Judicial validó un total de 15 acuerdos de pena relacionados con este caso, como parte del proceso penal seguido por el Ministerio Público.