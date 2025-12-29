De acuerdo con las autoridades municipales, el nuevo esquema de recolección entrará en funcionamiento el próximo 19 de enero, fecha en la que las empresas contratadas prestarán el servicio de manera simultánea en todo el distrito, dividido previamente en zonas operativas.

San Miguelito, Panamá/La acumulación de basura en las calles de San Miguelito, agravada durante el mes de diciembre por las fiestas de fin de año, podría comenzar a quedar atrás a partir de enero, cuando tres nuevas empresas asuman el servicio de recolección tras la finalización del contrato con Revisalud, informó el Municipio del distrito.