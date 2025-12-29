César Caicedo busca mantener prisión domiciliaria durante Año Nuevo; Tribunal de Apelaciones decreta receso

En el caso específico de Caicedo, el juez de garantías había ordenado depósito domiciliario, con prohibición de salida para fines laborales y restricción de contacto con los demás imputados.

La decisión sobre el futuro judicial de César Caicedo y otros implicados en una supuesta red de narcotráfico, desmantelada en la operación Nodrisa, quedó en suspenso luego de que el Tribunal de Apelaciones decretara un receso tras una audiencia en la que la Fiscalía pidió revocar la prisión domiciliaria.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la supuesta organización criminal utilizaba propiedades ubicadas cerca de las playas de Vacamonte para desarrollar actividades relacionadas con el tráfico de drogas. En la audiencia de apelación celebrada este lunes, el tribunal escuchó los argumentos tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores, centrados en la legalidad y pertinencia de las medidas cautelares concedidas en primera instancia.

En el caso específico de Caicedo, el juez de garantías había ordenado depósito domiciliario, con prohibición de salida para fines laborales y restricción de contacto con los demás imputados. No obstante, la Fiscalía de Drogas solicitó su detención provisional, al considerar que existen suficientes elementos de convicción que lo vinculan con la estructura criminal investigada.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal de Apelaciones decidió mantener un receso abierto hasta mañana a las 3:00 p.m., momento en el que se dará a conocer si se mantienen las medidas cautelares actuales o si se revocan, tal como lo solicita el Ministerio Público.

Al finalizar la audiencia, el abogado defensor de César Caicedo, Valentín Jaén, cuestionó la actuación de la Fiscalía, señalando que durante la apelación se presentaron elementos que no fueron debatidos en la audiencia original de garantías. Según el jurista, la defensa logró aclarar estos puntos, lo que permitió a los magistrados tener mayor claridad sobre los hechos y los elementos que vinculan a su representado.

Jaén también recordó que la medida de depósito domiciliario fue otorgada debido a padecimientos cardíacos que sufre Caicedo, condición que fue expuesta durante la audiencia inicial. Por su parte, el Ministerio Público reveló que mantiene más de 70 diligencias de vigilancia y seguimiento contra los presuntos miembros del grupo, destacando que la organización evitaba el uso de teléfonos celulares o aplicaciones de mensajería, optando por encuentros presenciales para coordinar sus operaciones.

La decisión del Tribunal de Apelaciones será clave para definir el rumbo del proceso judicial y las condiciones bajo las cuales los imputados enfrentarán la investigación en curso.

La Operación Nodriza en Panamá se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2025; se aprehendieron a 8 personas, entre ellas el padre y el tío de Dayra Caicedo, una joven de 23 años que fue privada de su libertad el 19 de febrero del presente año. 32 días después, sus privadores la dejaron en una estación de combustible en el área de Burunga, sin conocerse mayores detalles.