Caravana en memoria a Esteban De León tras hallazgo de su cuerpo en la 24 de Diciembre

Familiares, amigos y conocidos de Esteban Danilo De León Osorio realizan este jueves una caravana en su memoria, luego de que ayer, 5 de noviembre, se diera el hallazgo de su cuerpo en el sector 3 de Las Paredes, corregimiento de la 24 de Diciembre. La movilización, cargada de dolor y solidaridad, recorrió las calles del este corregimiento como expresión de duelo y exigencia de justicia.

Te puede interesar: Autoridades advierten repunte de malaria en Panamá: Cambio climático es uno de los factores determinantes

Esteban, de 28 años, había sido reportado como desaparecido desde el 31 de octubre, cuando su madre denunció públicamente su ausencia y solicitó ayuda para dar con su paradero. La búsqueda se intensificó luego de que, en la noche del 2 de noviembre, la Policía Nacional encontrara su vehículo calcinado en el sector de Malengue, corregimiento de Pacora.

El cuerpo fue localizado en horas de la mañana del 5 de noviembre, en una bolsa negra, detrás de una iglesia católica del área. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, quienes restringieron el acceso a la escena del crimen, permitiendo únicamente la entrada del padre y la pareja de la víctima para el proceso de identificación.

Pasada la 1:00 p.m., TVN Noticias confirmó que se trataba de Esteban Danilo De León Osorio. El cuerpo fue trasladado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes.

Previo al hallazgo, el director de la Policía, Jaime Fernández, dijo a TVN Noticias que ya se han identificado más de cinco presuntos implicados en el caso. “Desde los primeros reportes hemos acompañado a la familia y realizado cuatro allanamientos que han permitido recabar información clave”, indicó.

Los informes policiales señalan que el GPS del vehículo de Esteban marcaba la zona donde fue encontrado el cuerpo, aunque con baja precisión. Además, circuló en redes sociales un video que mostraba un vehículo similar en una cancha de fútbol cercana.

Te puede interesar: El caso de Esteban De León reaviva el debate sobre la efectividad de la respuesta institucional y la alerta Amber

La caravana de este jueves no solo honra la memoria de Esteban, sino que también representa el clamor de una comunidad que exige respuestas y medidas concretas ante hechos de violencia que enlutan al país.