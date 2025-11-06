Angustia en Colón por la desaparición de Solanyi Martínez, vista por última vez el 1 de noviembre

La denuncia por desaparición ya fue interpuesta ante el Ministerio Público , y el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , con el fin de ubicar el paradero de la mujer.

Colón/La preocupación crece entre familiares, amistades y vecinos de Solanyi Martínez, una mujer de 51 años de edad que permanece desaparecida desde el pasado 1 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la calle 78, avenida Herrera, en la ciudad de Colón.

Según el testimonio de Yadira Martínez, la última persona que la vio, Solangy había acudido ese día a realizarse un tratamiento de cabello cerca de su residencia. “Yo me tenía que retirar y la dejé sola. No la he visto más. Me enteré porque me llamó su hija preguntando si sabía algo de ella, pero desde entonces no se ha sabido nada”, relató visiblemente preocupada.

Vecinos del área confirmaron que Solangy vivía sola y que nunca antes había desaparecido, lo que aumenta la angustia entre quienes la conocen. “La conocemos de hace rato, somos vecinos. Nunca había pasado algo así. Tanto tiempo sin verla, no, nunca”, comentó la vecina Yadira Martínez.

La denuncia por desaparición ya fue interpuesta ante el Ministerio Público, y el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el fin de ubicar el paradero de la mujer.

Sus familiares, consternados, piden a las autoridades agilizar las búsquedas y solicitan el apoyo de la ciudadanía que pueda brindar cualquier información que ayude a localizarla. “Estamos desesperados, es la primera vez que algo así ocurre con ella”, manifestaron allegados a la desaparecida.

Con información de Néstor Delgado.