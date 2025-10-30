Tratamiento con robots y tecnología de última generación contra el cáncer en la CSS

La entidad ha fortalecido su capacidad médica mediante la telecirugía, el uso de micro ultrasonido, la prostatectomía asistida por robots y terapias de ultrasonido focalizado.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) ha dado un paso histórico en la lucha contra el cáncer de próstata al incorporar tecnologías de vanguardia que permiten intervenciones de alta precisión y procedimientos mínimamente invasivos.

Durante el último año, la entidad ha fortalecido su capacidad médica mediante la telecirugía, el uso de micro ultrasonido, la prostatectomía asistida por robots y terapias de ultrasonido focalizado.

🔗También puedes leer: CSS advierte sobre el impacto del accidente cerebrovascular y promueve la prevención

Telecirugía robótica: un hito nacional

La institución marcó un precedente en la medicina panameña al realizar la primera telecirugía robótica en el país. En este procedimiento participaron dos equipos de cirujanos ubicados a mil metros de distancia dentro de la Ciudad de la Salud, quienes, utilizando el robot Toumai, extirparon la próstata de un paciente de 61 años diagnosticado con cáncer.

La telecirugía ofrece múltiples beneficios, entre ellos una recuperación más rápida, menor riesgo de incontinencia urinaria y una precisión quirúrgica sin precedentes.

Diagnóstico avanzado con microultrasonido

Otro avance significativo ha sido la incorporación del Micro Ultrasonido para biopsia de próstata, tecnología que brinda una resolución hasta 300 veces superior a los sistemas convencionales.

“Este equipo permite visualizar detalles anatómicos de hasta 70 micras, facilitando la detección de lesiones muy pequeñas que incluso no aparecen en una resonancia magnética”, explicó un especialista de la institución.

Además, este sistema permite evaluar el tamaño de la glándula prostática y detectar signos de agrandamiento, lo que posibilita tratamientos más precisos y personalizados.

Prostatectomía asistida por robots

En la Ciudad de la Salud se desarrolla también el Programa de Prostatectomía Radical Asistida por Robots, mediante el cual 70 pacientes han sido intervenidos exitosamente.

Esta iniciativa demuestra el impacto positivo de la robótica médica en cirugías complejas, reduciendo complicaciones y mejorando los resultados postoperatorios.

Terapia con ultrasonido de alta intensidad

Otra innovación implementada por la CSS es el Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU), una terapia no invasiva que combina imágenes de resonancia magnética y ecografía en tiempo real para eliminar únicamente el tejido afectado por el cáncer. Seis pacientes ya han sido tratados con éxito en el Hospital Quirúrgico de Alta Complejidad.

El doctor Ramón Rodríguez Lay, cirujano urólogo de la CSS, destacó que anualmente se realizan alrededor de 300 cirugías urológicas en la institución. Para fortalecer esta atención, la administración ha invertido en la modernización del Servicio de Urología de la Ciudad de la Salud, dotándolo con equipos de última tecnología.

El objetivo de la CSS es consolidar un Centro de Atención Especializada que concentre el cuidado integral del paciente prostático, combinando tecnología de punta con un equipo médico altamente calificado.