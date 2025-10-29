CSS advierte sobre el impacto del accidente cerebrovascular y promueve la prevención

Los ACV pueden ocurrir de manera repentina, incluso durante actividades cotidianas o al despertar, por lo que el tiempo de reacción es determinante.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a la población panameña a mantener estilos de vida saludables y a buscar atención médica inmediata ante los primeros síntomas de un Accidente Cerebrovascular (ACV), con el propósito de reducir las secuelas y aumentar las posibilidades de recuperación.

El mensaje se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, celebrado cada 29 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de crear conciencia sobre la prevención, detección temprana y respuesta rápida ante esta emergencia médica.

El Dr. Nelson Novarro, coordinador de la Clínica de Enfermedades Cerebrovasculares de la Ciudad de la Salud, advirtió que en Panamá más de 1,700 personas fallecen cada año por enfermedades cerebrovasculares, lo que las sitúa entre las dos principales causas de muerte en el país.

“Es fundamental reconocer los síntomas a tiempo y acudir rápidamente a un centro de atención cuando una persona presenta alteración súbita del equilibrio, rostro caído, dificultad para hablar o comprender, pérdida de visión o debilidad en la cara, brazos o piernas”, destacó el Dr. Novarro.

El especialista explicó que los ACV pueden ocurrir de manera repentina, incluso durante actividades cotidianas o al despertar, por lo que el tiempo de reacción es determinante. Cuanto antes reciba atención el paciente, mayores serán las probabilidades de revertir los efectos del evento cerebrovascular.

“Entre más pronto acuda el paciente al centro de atención, mayores son las posibilidades de recibir tratamientos que ayuden a revertir los síntomas. Si el paciente se demora, las opciones médicas para evitar secuelas disminuyen significativamente”, añadió.

El Dr. Novarro también recordó que los ACV y las enfermedades cardíacas comparten factores de riesgo comunes como:

Hipertensión arterial

Diabetes

Colesterol alto

Obesidad

Sedentarismo

Consumo excesivo de alcohol

Tabaquismo

Dieta poco saludable

Ciertas condiciones cardiovasculares como las arritmias.

De acuerdo con la CSS, el 90% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir mediante el control de los factores de riesgo modificables.

La entidad reitera la importancia de: