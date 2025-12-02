Aprueban $17.7 millones en traslado de partida para la empresa Acciona por construcción del nuevo Hospital del Niño

De acuerdo a lo que refleja el informe técnico, el monto del proyecto actualmente reporta 446.786,860.29 millones de dólares, que incluye adenda por 81.1 millones en equipo biomédico y 8.0 millones en equipo no médico.

Ciudad de Panamá/En la sesión de la Comisión de Presupuesto de este martes 2 de diciembre fueron atendidas tres instituciones que acudieron para solicitar traslados de partidas.

Los comisionados atendieron las solicitudes realizadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Salud, mientras que al Tribunal Electoral se le aprobó un crédito adicional.

Una de estas solicitudes fue la realizada por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, quien sustentó su solicitud de traslado por 17.7 millones de dólares, para cumplir con pagos a la empresa Acciona Construcción S.A. por la construcción del nuevo Hospital del Niño, que registra un 45% en la obra.

De acuerdo a lo que refleja el informe técnico, el monto del proyecto actualmente reporta 446.786,860.29 millones de dólares, que incluye adenda por 81.1 millones en equipo biomédico y 8.0 millones en equipo no médico. Zambrano Chang agregó que el proyecto tiene un atraso de alrededor de un año y medio.

En tanto, el Tribunal Electoral sustentó un crédito adicional por 1.4 millones de dólares, para cubrir costos de contratista de soporte y mantenimientos de equipos informáticos para las elecciones de 2024, con un contrato establecido desde el 2023 a 2027, a razón de 236 mil dólares mensuales y del cual corresponde el pago de julio a diciembre de este año 2025.

La solicitud la realizó el magistrado Alfredo Juncá, quien destacó que este es un proyecto que no se ha podido pagar al contratista, por ser un proyecto de continuidad, debido a que el Tribunal Electoral solicitó estos recursos al presupuesto de la actual vigencia fiscal, no obstante, fueron recortados.

Mientras que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre solicitó el traslado de partida por 10.3 millones de dólares.

El gerente de la empresa Transportes Masivo de Panamá (Mi Bus), Carlos Sánchez Fábrega, explicó que la solicitud atiende el aumento de los recursos correspondientes a transferencias que realiza la institución MiBus, en concepto de pago del subsidiado tarifario que corresponde al año 2023.

Aseguró que este monto había sido solicitado en una sesión previa, realizada el pasado 26 de noviembre.

De acuerdo con Sánchez Fábrega, el monto será utilizado para el funcionamiento de la flota de buses, así como para cubrir otros gastos operativos de la empresa.

