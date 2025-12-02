¡'Parking 'Navideño'! Alcaldía realizará fiesta del Día de las Madres en el Parque Norte de Chilibre

La entrada a la actividad será gratuita y contará con la participación de los artistas y animadores: Anubikiss, DJ Terco, la Disco Virtual y Anyuri.

Parque Norte, ubicado en Chilibre
Ciudad de Panamá/Las madres del sector norte del distrito capital serán agasajadas por la Alcaldía de Panamá este sábado 6 de diciembre en un evento que incluirá presentaciones de artistas y otras actividades familiares.

Se trata de un "Parking Navideño" que se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Norte de Chilibre desde las 3 p.m. a 12 a.m.

La entrada a la actividad será gratuita y contará con la participación de los artistas y animadores: Anubikiss, DJ Terco, la Disco Virtual y Anyuri; además contará con un CarFashion, emprendimientos, diversiones inflables para los niños, bandas musicales y muchas sorpresas.

"Pasa una tarde de diversión familiar en un ambiente recreativo y seguro con nuevas experiencias gracias al apoyo de las juntas comunales de Chilibre, Caimitillo, Las Cumbres y Alcalde Díaz", anunció la Alcaldía de Panamá.

Artistas invitados al "Parkin Navideño"
parque norte Alcaldía de Panamá Día de las Madres
