Pago del décimo tercer mes: Contraloría confirma desembolso por más de $157 millones a funcionarios

Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República confirmó este martes que este jueves 4 de diciembre pagará la última partida del décimo tercer mes a todos los servidores públicos.

El monto a desembolsar asciende a los 157 millones 466 mil 590 dólares con 55 centésimos.

El desembolso cubrirá a todos los servidores públicos, pertenecientes al gobierno central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

De acuerdo con el último informe de agosto de 2025, la planilla estatal estaba conformada por un total de 264,774 funcionarios, con un sueldo bruto mensual de $450.6 millones, según datos de la Contraloría.

De esa cifra, 242,474 son funcionarios permanentes y 22,300 eventuales.

Cabe recordar que desde inicios de 2024, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional, de forma unánime, el establecimiento de un tope salarial (B/. 550.00) para el cálculo del décimo tercer mes de los funcionarios, el gobierno realiza el pago de acuerdo al salario devengado por cada servidor.

