Piden que jueces de paz en las comarcas sean abogados para evitar injusticias

comarca Ngäbe Buglé/Autoridades tradicionales y representantes de los congresos comarcales coincidieron en la necesidad de que los jueces de paz que ejercen justicia comunitaria en las comarcas sean abogados en ejercicio, con el fin de garantizar procesos adecuados y evitar posibles injusticias, tras un reciente incidente que ha generado preocupación en estas comunidades.

De acuerdo con los pronunciamientos, actualmente muchos jueces de paz enfrentan casos complejos para los que no siempre cuentan con la preparación jurídica necesaria, lo que limita su capacidad para ventilar correctamente los procesos.

“Deben considerar que los jueces estén preparados, porque se encuentran con diferentes casos y muchas veces quedan cortos al momento de impartir justicia en la comarca”, señaló Máximo Jiménez, del Congreso General.

La solicitud también se extiende al fortalecimiento de la policía comarcal, para que cuente con mayor respaldo operativo y respuesta inmediata ante cualquier situación que altere el orden o represente un riesgo para la población.

Las autoridades consideraron que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública deben prestar mayor atención a estas demandas, ya que se trata de las instituciones responsables de la coordinación administrativa y del componente de seguridad en estas regiones.

Incidente con menores activó la alerta

El llamado surge tras un hecho en el que dos menores de edad pretendían ser entregados a su padre sin que se cumplieran los procedimientos que establece la normativa judicial vigente. Este suceso motivó la apertura de investigaciones por parte de las autoridades competentes y reavivó el debate sobre la idoneidad de los funcionarios encargados de impartir justicia comunitaria.

Las autoridades tradicionalistas reiteraron que la intención no es desmeritar la labor de los jueces de paz, sino fortalecer el sistema para que los procesos se ajusten plenamente a la ley y se protejan los derechos de todas las partes, especialmente de los menores de edad.

Asimismo, plantearon la necesidad de completar y actualizar las normativas vigentes que rigen este tipo de justicia en áreas comarcales, tomando en cuenta las realidades propias de estas comunidades y los estándares legales nacionales.

Mientras avanzan las investigaciones por el caso de los menores, los líderes comunitarios insistieron en que la profesionalización de los jueces de paz y el refuerzo de la policía comarcal son pasos urgentes para evitar que se repitan situaciones similares.

Información de Demetrio Ábrego