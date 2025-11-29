Senniaf interviene en caso de niña que fue separada de su madre en la comarca Ngäbe Buglé

La Senniaf informó además que, conforme al seguimiento interinstitucional que permanece activo, los niños retornarán con su madre tan pronto ella concluya su proceso de recuperación de salud.

Comarca Ngäbe Buglé/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) confirmó que intervino de manera inmediata en el caso de los niños separados de su madre, que ha generado profunda conmoción en redes sociales.

En el video grabado en cerro Papayo, comarca Ngäbe Buglé, se observa a una niña llorando desconsoladamente mientras es llevada a la fuerza por quien aparentemente es su padre, con apoyo de dos policías comarcales.

En la grabación, la niña grita entre sollozos que no quiere separarse de su madre, a quien abraza con desesperación. “Te amo, mami, por favor, no”, repite una y otra vez, aferrándose a ella mientras varios familiares presencian el angustiante momento. La madre intenta calmarla con palabras y caricias, pero la niña insiste, llorando, que no quiere irse. “No quiero dejarte”, suplica antes de ser apartada.

La mujer le dice que la buscará en Tolé, pero la niña responde con temor que el hombre no la entregará ni a ella ni a sus hermanos. “Yo no quiero irme, mamá”, dice la niña entre llantos y aferrada al cuello de su madre.

Este sábado la institución emitió un comunicado para aclarar que, pese a que los niños involucrados no fueron puestos formalmente a disposición de la Senniaf, la institución activó de inmediato las coordinaciones con las autoridades correspondientes y brindó acompañamiento integral a la madre, asegurando su bienestar y el respeto a sus derechos en medio de esta situación emocionalmente devastadora.

La Senniaf informó además que, conforme al seguimiento interinstitucional que permanece activo, los niños retornarán con su madre tan pronto ella concluya su proceso de recuperación de salud, ya que tuvo que ser recluida en un hospital debido a un fuerte dolor en el pecho que sufrió luego de este hecho.

Hasta el momento, se desconocen los motivos legales que impulsaron esta actuación por parte de los policías comarcales. Se espera que en las próximas horas las instituciones brinden mayor información de lo ocurrido en este hecho que provocó serias afectaciones emocionales, tanto a la madre como a los niños.

