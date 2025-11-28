Bebé abandona en Chiriquí está bajo custodia de las autoridades; hay investigaciones, confirma Senafront

Una bebé recién nacida fue encontrada abandonada en una finca del distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí. Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) lograron rescatarla tras una alerta comunitaria.

Boquete, Chiriquí/Miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) rescataron a una recién nacida que había sido abandonada en una finca ubicada en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, el pasado jueves 27 de noviembre.

Según declaraciones del director de Senafront, Larry Solís, la alerta se recibió a través de una llamada de la jefa mayor de Río Sereno, quien informó sobre el hallazgo de la menor en un potrero.

“Cuando acudimos al área, encontramos a la niña recién nacida, aún con restos de sangre y el cordón umbilical”, confirmó Solís, este viernes 28 de noviembre.

Nota relacionada: Inician investigaciones por abandono de bebé en Renacimiento

Tras el rescate, la bebé fue trasladada para recibir atención médica inmediata y puesta bajo la custodia del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes por el presunto delito de abandono de menores.

Estado de la bebé

La recién nacida fue llevada al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en David, donde permanece bajo observación médica especializada. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) confirmó que la menor se encuentra en buen estado de salud.

La Personería de Renacimiento informó que se adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del abandono y dar con los responsables.

Con información de Demetrio Ábrego