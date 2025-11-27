Inician investigaciones por abandono de bebé abandonada en Río Sereno

Las unidades de Senafront se dirigieron al lugar de los hechos para rescatar a la bebé que fue abandonada en la finca en Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.

Río Sereno, distrito de Renacimiento, Chiriquí/Tras una denuncia que se dio por parte de los moradores en Río Sereno, las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) rescataron una bebé recién nacida que fue encontrada sola en una finca que se encuentra ubicada en el distrito de Renacimiento, en la provincia de Chiriquí.

Según el mayor Sindia Henríquez, jefa del Batallón Subteniente Aurelio Serracín, explicó que los agentes policiales atendieron la alerta de inmediato, en donde aplicaron las medidas de seguridad y trasladaron a la menor a un centro de salud de la zona fronteriza para que recibiera atención médica.

Después de ser evaluada, la recién nacida fue trasladada al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en David, donde continúa bajo la supervisión médica más especializada.

Este caso se encuentra bajo investigación para determinar el abandono y asegurar la protección de la niña, debido a que la Senafront reiteró el compromiso de cuidar la vida y la integridad de la niñez, específicamente en las zonas vulnerables.

Luego del hallazgo, la Personería de Renacimiento en la provincia de Chiriquí, informó que adelanta investigación por el delito de abandono de niños.