Varios aprehendidos en Bocas del Toro deja operativos antinarcóticos del Senafront

En coordinación entre el Senafront y el Ministerio Público, se realizaron múltiples allanamientos que culminaron con aprehensiones y decomisos importantes.

Bocas del Toro, Panamá/Durante el operativo simultáneo que se desarrolló en los distintos puntos de Bocas del Toro, en donde se obtuvo el acceso a información oficial que confirma que unidades de la Dirección de Antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en conjunto con 15 fiscales del Ministerio Público, ejecutaron la Operación Centella, acción que va dirigida a enfrentar de manera directa el microtráfico que afecta a varias comunidades fronterizas.

La intervención se llevó a cabo en los corregimientos de Guabito, Las Tablas y El Teribe, en donde se manejaban informes de inteligencia que señalaban actividades relacionadas con la venta y distribución de sustancias ilícitas; debido a esto, hubo 11 personas que fueron aprehendidas por su presunta vinculación con este delito y trasladadas al Batallón General Manuel Quintero Villarreal, donde quedaron bajo custodia mientras se realizan las investigaciones.

Además, las autoridades confirmaron la incautación de sustancias ilícitas, en varios equipos tecnológicos que habrían sido utilizados dentro de la actividad delictiva, así como B/.224.00 en efectivo, de los cuales B/.85.00 quedaron registrados en el proceso judicial.

En estas declaraciones oficiales, el Senafront destacó la importancia de este tipo de intervenciones, asegurando que las acciones siguen firmes y coordinadas con el fin de desmantelar los grupos criminales que operan en la región y ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población.

