Condenan a siete personas por venta de drogas tras operación 'Némesis' en Darién

Como parte de la Operación “ Némesis ”, se logró decomisar una variedad de indicios, entre ellos carrizos, bolsas y sobres conteniendo sustancias ilícitas. Además, las autoridades incautaron teléfonos celulares y municiones sin detonar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de siete personas han sido condenadas con penas de prisión que oscilan entre 84 y 96 meses (entre 7 y 8 años) por el delito de venta de drogas, como resultado directo de la Operación "Némesis".

Esta operación fue desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la provincia de Darién y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Las siete personas fueron aprehendidas el pasado 18 de octubre de 2025 durante diligencias de compra controlada. Los operativos se ejecutaron en varias comunidades de los distritos de Santa Fe y Pinogana, incluyendo Villa Nueva, Pueblo Nuevo, Zapallal, Yaviza centro, Santa Librada y Yaviza Las Palmeras.

Durante las audiencias de solicitudes múltiples, la Fiscalía logró la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos para cada uno de los sancionados. Posteriormente, las partes pactaron acuerdos de pena, resultando en las sentencias de entre 7 y 8 años de prisión.

La Procuraduría General de la Nación ha reiterado su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en todos los casos que corresponda, en estricto cumplimiento de lo establecido por la Constitución y la ley.

Hace dos días se informó de la aprehensión de estas personas tras denuncias de comunidades de Darién sobre la venta de sustancias ilícitas.