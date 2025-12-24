Precios de la gasolina disminuirán desde este viernes, anuncia Secretaría de Energía

Los precios regirán hasta el 8 de enero de 2026

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía informó este miércoles 24 de diciembre sobre los precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir de este viernes 26 de diciembre.

Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos registrará una reducción de tres centavos en su precio, quedando en 0.83 centavos.

De igual forma, la institución señaló que la gasolina de 91 octanos disminuirá su precio en tres centavos, quedando en 0.78 centavos por litro.

En tanto, el diésel bajo en azufre también bajará su precio, esta vez cuatro centavos, quedando en 0.77 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 8 de enero.

