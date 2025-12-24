Más de 400 personas privadas de libertad podrían obtener rebajas de pena, entre ellas la esposa de Ferrufino

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno (Mingob) publicó el listado oficial de 484 personas privadas de libertad candidatas a recibir rebaja de pena en los próximos días. La lista está conformada por hombres y mujeres de distintas nacionalidades, pero la gran mayoría de Panamá.

Una de las beneficiadas sería la esposa del exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, Milena Edith Vallarino Morales.

En febrero de 2023, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la condena de seis años de prisión impuesta a la esposa del exministro por enriquecimiento injustificado. Además, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas. En enero de este año, solicitó un cambio de medida cautelar por prisión domiciliaria, pero el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá negó dicha solicitud.

Otro de los mencionados en el listado es el empresario José Antonio Chepi Carrizo Mérida, condenado a 7 años de prisión en 2022 por el delito de estafa agravada en perjuicio del diario La Prensa, el perjuicio económico fue de $2.5 millones.

La institución aclaró que esta publicación de candidatos a rebaja de pena obedece a lo dispuesto en la Ley 31 de 28 de mayo de 1998, de protección a las víctimas del delito, y se da a conocer el listado por tres días consecutivos, a partir de hoy, en un diario de circulación nacional.

Sin embargo, el Mingob recordó que las víctimas podrán presentar por escrito las oposiciones durante un término de 48 horas, luego del último día de publicación, ante la Dirección General del Sistema Penitenciario al correo electrónico: oposicionesdgsp@mingob.gob.pa

La medida se fundamenta en lo establecido en el artículo 184 de la Constitución de Panamá, que faculta al presidente de la República a decretar indultos, rebajas de penas y conceder la libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 112 del Código Penal y 99 del decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario.

Sobre este tema, el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, expresó su desacuerdo con la medida en casos de enriquecimiento injustificado.

"La verdad, no estoy de acuerdo que se utilice la prerrogativa constitucional de rebaja de pena, para beneficiar a los condenados por enriquecimiento injustificado. El mensaje es criminal: ¡la corrupción paga! Perdóneme pero no avalo esto, por filosofía. Que paguen los corruptos, hasta el último día en prisión", afirmó en su cuenta de X.

En total, son 356 personas de nacionalidad panameña, 5 venezolanas, 5 de nicaragua, 1 de rusia, 1 jaimaquino, 1 mexicana y 115 colombianos.

Documento Listado candidatos a recibir rebaja de pena. Consúltalo

