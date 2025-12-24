Caja de Seguro Social activa una alerta verde por festividades de Navidad y Año Nuevo

Cerrud destacó que esta medida busca que la población tenga la certeza de que podrá recibir atención médica sin interrupciones durante los días festivos.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) activó una alerta verde con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, como parte de las medidas preventivas para garantizar una atención médica oportuna y de calidad ante el aumento de emergencias que suele registrarse en esta época.

Carlos Cerrud, jefe de Gestión de Riesgos de la CSS, explicó que esta alerta se decreta todos los años durante estas celebraciones y busca que las instalaciones de salud se mantengan atentas al incremento en la demanda, tanto de asegurados como de personas no aseguradas.

“La alerta verde indica estar atentos a aquellas atenciones que se den por un aumento en la demanda y que podamos brindar una atención oportuna y de calidad”, precisó Cerrud.

Más personal, insumos y urgencias activas 24 horas

Como parte del plan, la CSS dispuso alrededor de 6 mil funcionarios a nivel nacional, así como el refuerzo de insumos médico-quirúrgicos y transporte para pacientes. En total, 33 unidades ejecutoras estarán operativas, incluyendo 15 hospitales y 18 policlínicas, todas con cuartos de urgencias funcionando las 24 horas del día.

Cerrud destacó que esta medida busca que la población tenga la certeza de que podrá recibir atención médica sin interrupciones durante los días festivos.

Durante estas celebraciones, las atenciones médicas suelen incrementarse entre un 10 % y un 20 %, principalmente por golpes, traumas, heridas, así como intoxicaciones alimentarias y consumo excesivo de alcohol.

El funcionario subrayó la importancia de mantener la cadena de frío, una adecuada higiene en la preparación de alimentos y moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. También reiteró el llamado a los padres de familia para evitar que los niños utilicen juegos pirotécnicos, debido al riesgo de lesiones.

El jefe de Gestión de Riesgos advirtió que los alimentos mal preparados pueden contaminarse con bacterias que no solo provocan problemas gastrointestinales, sino que pueden agravar condiciones crónicas como enfermedades renales, cardiovasculares o hipertensión.

En ese sentido, insistió en no subestimar los síntomas digestivos y acudir a un centro de salud cuando sea necesario.

Coordinación con el Minsa

La activación de la alerta verde se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), lo que permite una ayuda mutua entre ambas instituciones. Cerrud recordó que, en caso de emergencia, una persona no asegurada puede acudir a una instalación de la CSS para recibir atención inmediata.

Ante situaciones de asfixia por alimentos, Cerrud recordó la importancia de aplicar la maniobra de Heimlich, la cual consiste en ejercer una compresión en la parte superior del abdomen para ayudar a expulsar el objeto que obstruye las vías respiratorias.

La alerta verde por Navidad rige desde las 12:00 del mediodía de hoy hasta el viernes 26 a las 7:00 de la mañana, mientras que la fase de Año Nuevo se activará desde el 31 de diciembre al mediodía hasta el 2 de enero a las 7:00 a.m.

Cerrud recomendó extremar las medidas de higiene ante el aumento de resfriados, especialmente para proteger a adultos mayores y niños, utilizando mascarilla y evitando el contacto cercano con personas enfermas.

