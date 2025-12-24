La Terminal de Albrook se llena de viajeros pese a la Navidad entre semana

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde pasadas las 6:00 de la mañana, la gran Terminal de Transporte de Albrook ya registra una importante afluencia de viajeros que se movilizan hacia el interior del país para celebrar las festividades de Navidad en familia.

Decenas de personas forman largas filas en las rutas más concurridas, entre ellas la que conduce a David, Chiriquí, una de las más demandadas durante esta jornada. Se observa a pasajeros con maletas, niños y adultos, muchos de ellos aprovechando que ya cuentan con sus boletos para comprar un café antes de abordar y continuar su trayecto.

Esta movilización responde a una de las tradiciones más arraigadas del país: viajar en estas fechas para reencontrarse con familiares y seres queridos. Para muchos, este periodo representa la única oportunidad del año para compartir en familia, razón por la cual algunos incluso solicitan vacaciones para extender su estadía durante los últimos días del año.

Las autoridades y operadores del transporte confirman que más de un centenar de personas ya se han desplazado desde tempranas horas, y se espera que el flujo de viajeros continúe aumentando a lo largo del día y mañana, aprovechando los días libres.

En las próximas horas, se espera el aumento de pasajeros.

Con información de Heady Leane Morán