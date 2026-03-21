Qué hacer en Ciudad de Panamá este fin de semana: competencias, ferias gastronómicas y actividades familiares

Desde competencias deportivas, hasta oferta gastronómica, este fin de semana hay de todo para disfrutar en familia.

La agenda de eventos en Ciudad de Panamá para este fin de semana estará marcada por una variada oferta que incluye competencias deportivas, festivales gastronómicos y espacios recreativos al aire libre, en distintos puntos de la capital.

Entre las actividades más destacadas figura el Ironman 70.3, que se desarrollará este domingo 22 de marzo en la Cinta Costera, donde más de 1,500 atletas provenientes de 50 países participarán en pruebas de natación, ciclismo y carrera pedestre.

El evento internacional implicará además la suspensión de la Recreovía, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar previsiones en cuanto a movilidad y uso de espacios públicos.

Competencia de artes marciales y deportes de contacto

Ese mismo día, desde las 9:00 a.m., el Complejo Deportivo Roberto Kelly será sede del evento Camino del Guerrero, una competencia multidisciplinaria que se extenderá por seis horas continuas.

Durante la jornada, atletas participarán en disciplinas como karate, muay thai, lucha olímpica, boxeo, kickboxing y jiu-jitsu brasileño, en un espacio que reunirá tanto a competidores como a público aficionado a los deportes de contacto.

Gastronomía y cultura afroantillana en Mi Pueblito

La oferta también incluye actividades culturales y gastronómicas. En el Mi Pueblito Afroantillano se realizará el Saus Fest and Food, desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

El evento reunirá a decenas de expositores con una amplia variedad de platos caribeños, como saus, arroz con coco, empanadas tipo patty y pescados en escabeche. Además, contará con música en vivo, presentaciones artísticas, DJs y espacios para emprendedores y artesanos.

Opción permanente: naturaleza y recreación en el Summit

Para quienes buscan actividades más tranquilas, el Jardín Botánico Summit se mantiene como una alternativa disponible durante toda la semana, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Este espacio combina áreas recreativas con conservación ambiental, ofreciendo senderos, colecciones de flora tropical y observación de fauna como el águila arpía, monos, perezosos y otros animales nativos.

Fin de semana con alta actividad en la capital

El desarrollo simultáneo de estos eventos refleja un incremento en la oferta recreativa y cultural en Ciudad de Panamá, especialmente en fechas cercanas a temporadas festivas, donde se promueve la participación familiar, el turismo interno y la actividad deportiva.

Las autoridades recomiendan a la población planificar sus desplazamientos con antelación, debido al flujo de personas que se espera en los principales puntos de la ciudad.