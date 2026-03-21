Otorgan la Condecoración Rogelio Sinán 2026 al escritor Ernesto Endara Estrada

La distinción fue ratificada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de la Ley 14 de 2001 y tras la designación realizada por el Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El escritor panameño Ernesto Endara Estrada fue designado como merecedor de la Condecoración Ejecutiva Rogelio Sinán 2026, uno de los más altos reconocimientos que otorga el Estado a las letras nacionales; así lo dio a conocer el Ministerio de Cultura (MiCultura).

La distinción fue ratificada por el Ministerio de Educación y MiCultura, en cumplimiento de la Ley 14 de 2001 y tras la designación realizada por el Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de Panamá.

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La Condecoración Ejecutiva Rogelio Sinán reconoce a intelectuales panameños con destacada trayectoria literaria y humana. En esta ocasión, el galardón recae en Endara Estrada, autor con una amplia producción que abarca el periodismo, la narrativa, la poesía, el ensayo y el teatro, con obras que profundizan en la historia y la identidad del país.

La entidad indicó que, a lo largo de su carrera, el escritor ha sido distinguido en múltiples ocasiones con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la literatura panameña contemporánea.

Las autoridades destacaron que este reconocimiento reafirma el compromiso del Estado con la promoción de la cultura y el impulso a la creación literaria, así como la importancia de valorar el talento nacional y preservar el legado intelectual del país.