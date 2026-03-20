Hospital Materno Infantil de Obaldía lleva salud y prevención a la Feria de David

Uno de los elementos más llamativos del espacio es la “Doctora Ova”, una mascota creada a partir de un dibujo de un niño paciente, que busca brindar confianza y acompañamiento a los menores que enfrentan procedimientos médicos.

El Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía salió de sus salas y se trasladó al corazón de la Feria Internacional de David para acercar la salud a la comunidad, en una iniciativa que combina educación, prevención y contacto directo con especialistas.

Por primera vez, el centro hospitalario participa con un stand propio dentro del evento ferial, donde médicos, enfermeras y personal especializado ofrecen orientación gratuita a niños, padres y familias sobre distintos temas de salud.

El director médico, el doctor Jorge Elías NG Chinkee, explicó que el objetivo es “llevar el hospital hacia la gente”, mostrando de forma didáctica los servicios que brinda la institución y fomentando la prevención desde el hogar.

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Durante los días de feria, el hospital ha desarrollado jornadas educativas sobre quemaduras, partos, ginecología, pediatría, cardiología y cirugía. Solo en el área de quemaduras, decenas de familias han recibido orientación sobre cómo prevenir accidentes en casa y qué hacer ante una emergencia.

“Muchas personas no dimensionan los riesgos de líquidos calientes en el hogar. Aquí les damos herramientas prácticas para evitar estos casos”, explicó parte del equipo médico presente en el stand.

Este enfoque educativo se complementa con la participación activa de especialistas. En la jornada dedicada a cirugía, los asistentes pudieron conocer de primera mano los servicios de neurocirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, oftalmología, ortopedia y otras especialidades que ofrece el hospital.

Uno de los elementos más llamativos del espacio es la “Doctora Ova”, una mascota creada a partir de un dibujo de un niño paciente, que busca brindar confianza y acompañamiento a los menores que enfrentan procedimientos médicos.

Además de la labor educativa, la presencia del hospital en la feria también refleja el respaldo de la comunidad. Durante el evento, una actividad benéfica logró recaudar más de 500 mil dólares, fondos que serán destinados a la remodelación y equipamiento de la sala de quemados pediátrica.

Médicos destacaron que este apoyo permitirá mejorar la atención a pacientes infantiles, especialmente en casos críticos.

La participación del hospital en la feria marca un paso hacia una medicina más cercana, preventiva y humana, donde el conocimiento se convierte en una herramienta clave para salvar vidas.

Información de Blanca Herrera