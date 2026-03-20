Empresa presenta arbitraje contra Panamá por proyecto de planta termoeléctrica y exige millonaria compensación

El proyecto, conocido como Gas to Power Panama (GTPP), buscaba construir una planta de generación eléctrica a gas natural en Puerto Pilón, provincia de Colón.

La empresa Sinolam International Pte Ltd, parte de una estructura corporativa más amplia ligada a capital chino, presentó una demanda de arbitraje internacional contra Panamá por la cancelación del proyecto de generación eléctrica a gas.

La empresa asegura que perdió toda la inversión realizada en el proyecto y ahora exige una compensación superior a 140 millones de dólares.

El caso fue llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal del Grupo Banco Mundial que se encarga de resolver disputas entre inversionistas extranjeros y Estados con sede en Washington, Estados Unidos.

Según la propia empresa, el conflicto surge luego de que el Gobierno panameño cancelara en abril de 2024 la licencia de su proyecto energético, una decisión que, según afirman en un comunicado de prensa, “se emitió sin previo aviso de que se estaba considerando la rescisión y sin brindar a Sinolam la oportunidad de ser escuchada”.

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Sostienen que esto violó compromisos internacionales asumidos por Panamá en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur, que protege las inversiones extranjeras.

“La conducta de Panamá violó obligaciones fundamentales en virtud del tratado de inversión aplicable, incluida la protección contra el trato arbitrario y discriminatorio y la expropiación no compensada. Sinolam solicita una compensación total por las pérdidas sufridas, incluido el capital invertido y la destrucción del valor del proyecto”, sostienen en su demanda.

El proyecto, conocido como Gas to Power Panama (GTPP), buscaba construir una planta de generación eléctrica a gas natural en Puerto Pilón, provincia de Colón con:

Capacidad inicial: 325 megavatios

Expansión prevista: hasta 441 megavatios

El objetivo del proyecto era producir energía más limpia, estable y eficiente, además de ayudar a cubrir la creciente demanda eléctrica del país.

¿Por qué se canceló el proyecto?

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) emitió la Resolución AN N°19123-Elec 2024-04-26 por la cual se denegó la prórroga solicitada por la empresa y canceló de forma definitiva la licencia otorgada a Sinolam Smarter Energy Lng Power Inc. para la explotación de la termoeléctrica GTPP.

De acuerdo con lo sustentado en la resolución desde el otorgamiento de la licencia, la Asep había “aprobado múltiples prórrogas para el inicio de la operación comercial de la planta de generación termoeléctrica GTTP.

Advierte además que la variabilidad de conexión otorgada por la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) a Sinolam ya no estaba vigente, lo que impedía la construcción y operación de la planta. Aunado a que no presentaron la renovación de la fianza de construcción requerida como garantía del proyecto.

“Sinolam Smarter Energy Lng Power no cuenta con la documentación necesaria para mantener la licencia definitiva”, advirtió la Asep al momento que resolvió la cancelación.

El director ejecutivo de Sinolam, Kenneth Zhang, aseguró que el arbitraje es una medida de último recurso.

La empresa afirma que intentó llegar a un acuerdo con Panamá, pero no tuvo éxito, por lo que decidió acudir a este tribunal internacional para defender su inversión.