Gobierno impulsa estrategia para optimizar la deuda pública y fortalecer las finanzas

El Gobierno ejecuta un plan para reducir progresivamente la velocidad de crecimiento de la deuda, con la meta de estabilizarla hacia finales de la década.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno Nacional avanza en la implementación de una estrategia integral orientada a optimizar la deuda pública y reforzar la sostenibilidad fiscal del país.

De acuerdo con la entidad, entre enero y febrero el saldo de la deuda registró una variación aproximada de B/.300.4 millones, resultado de una gestión que califican como activa y orientada a mejorar el perfil financiero del país.

Durante este periodo, se concretaron operaciones que generaron ahorros cercanos a B/.200 millones en bonos globales, lo que, según el MEF, evidencia la confianza de los mercados y la capacidad de Panamá para ejecutar estrategias eficientes en el manejo de sus pasivos.

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En paralelo, se recibió un desembolso de B/.500 millones por parte de un organismo multilateral, lo que derivó en un incremento neto cercano a B/.300 millones en el saldo de la deuda.

El ministerio explicó que estas acciones forman parte de una política económica enfocada en la consolidación fiscal, la reducción del déficit y la generación de balances primarios positivos, considerados pilares clave para lograr una disminución sostenida de la deuda en el tiempo.

No obstante, el MEF reconoció que el país enfrenta un nivel de endeudamiento elevado, acumulado en años anteriores, así como compromisos financieros heredados de administraciones pasadas que aún deben ser atendidos. A pesar de ello, reiteró su compromiso con una gestión responsable y transparente de las finanzas públicas.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno ejecuta un plan para reducir progresivamente la velocidad de crecimiento de la deuda, con la meta de estabilizarla hacia finales de la década.

Finalmente, la entidad destacó que las medidas adoptadas permitirán mejorar los indicadores fiscales, fortalecer la confianza y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible en el país.