Panamá reduce su deuda pública en $204 millones tras operación financiera, según el MEF

La información fue divulgada mediante un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), el cual detalló que la transacción también mejora la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La República de Panamá ejecutó una operación de manejo de pasivos que permitió reducir el saldo de la deuda pública en al menos 204 millones de dólares, además de generar ahorros estructurales cercanos a $30 millones anuales en pago de intereses.

De acuerdo con los datos oficiales, la oferta pública de recompra recibió propuestas por $8,900 millones, mientras que la nueva emisión de bonos registró una demanda superior a $13 mil millones. Como parte de la operación, el Estado aceptó cerca de $2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que maximiza la reducción del saldo de la deuda y optimiza el calendario de vencimientos.

La institución señaló que la transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente. Además, se incorporaron esquemas de amortización diseñados para facilitar una gestión más ordenada de las obligaciones financieras.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que la operación representa un avance en la estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda y disminuir el costo promedio de financiamiento.

Según el MEF, la operación permite: