Director de la Policía destaca efectividad del operativo de Carnaval y refuerza seguridad en la Cinta Costera por retorno

Santiago de Veraguas/El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, realizó este Martes de Carnaval un recorrido por la provincia de Veraguas, donde destacó la efectividad del operativo desplegado durante las festividades, aunque advirtió que el principal reto ahora es garantizar un retorno seguro hacia la capital y otros destinos del país.

Fernández supervisó el dispositivo de seguridad en el área de mojaderas de la placita de Santiago, uno de los puntos de mayor concentración durante las celebraciones. “Seguimos en el recorrido viendo la operatividad de la Policía Nacional en diferentes puntos; hoy nos encontramos en este sector, ya finalizando los carnavales”, señaló.

Según el balance preliminar, más de 140 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante estos días. Hasta la mañana de este martes, alrededor de 70 mil autos ya habían emprendido el retorno, lo que activa una fase clave del operativo de tránsito y seguridad.

El director indicó que, ante el regreso masivo de personas a la ciudad de Panamá, se reforzará la presencia policial en la Cinta Costera, donde están previstas actividades nocturnas por el cierre del Carnaval.

En cuanto a incidencias, Fernández lamentó las muertes por inmersión registradas durante estos días. No obstante, destacó que no se reportó un aumento en fallecimientos por accidentes de tránsito en comparación con el año pasado, cuando se contabilizaron cinco víctimas fatales.

Asimismo, informó que durante las festividades se realizaron múltiples capturas y aprehensiones como parte de los operativos preventivos y de control.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener la prudencia en carretera, respetar los límites de velocidad y acatar las indicaciones para que el retorno culmine sin mayores incidentes.

