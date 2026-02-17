Policía desarticula 'parking' clandestino en Barraza, decomisa droga y aprehende a 40 personas

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 40 personas fueron aprehendidas durante un operativo realizado por unidades de la Policía Nacional en el sector de Barraza, corregimiento de El Chorrillo, donde se desarrollaba una fiesta clandestina conocida como “parking”.

De acuerdo con el subcomisionado Joel Hurtado Llin, jefe de la 8.ª Zona Policial Oeste, al momento de la intervención las unidades policiales fueron recibidas con disparos, lo que elevó el nivel de riesgo del operativo. Durante la acción se logró decomisar presunta sustancia ilícita y un arma de fuego de grueso calibre con sus respectivas municiones.

Las personas aprehendidas fueron trasladadas para los trámites correspondientes y puestas a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones de rigor.

En un hecho separado, los agentes también aprehendieron a una persona sospechosa de estar vinculada a un homicidio ocurrido en el sector de Patio Pinel, como parte de las acciones operativas que se mantienen en distintos puntos de la ciudad.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que evite participar en actividades clandestinas, ya que —según indicaron— en muchos casos estos eventos terminan en riñas, personas heridas y detenciones. Asimismo, aseguraron que continuarán los patrullajes y dispositivos de seguridad con el objetivo de preservar el orden público y la sana convivencia.

