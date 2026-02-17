Decomisan artículos prohibidos en el Festival Carnavalístico de la Cinta Costera

Las autoridades subrayan que el objetivo principal es garantizar un ambiente seguro para las miles de personas que asisten a disfrutar del cierre del Carnaval en la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un importante número de artículos prohibidos ha sido decomisado durante los operativos de seguridad en el Festival Carnavalístico que se desarrolla en la Cinta Costera, donde este Martes de Carnaval se espera un alto aforo de asistentes para el cierre de las festividades.

Entre los objetos incautados figuran vasos metálicos —que en teoría son utilizados para tomar agua, pero que pueden convertirse en armas contundentes—, bolígrafos, cortaúñas, alicates e incluso algunos pintalabios con puntas metálicas. Así lo explicó el comisionado Luis García, de la Policía Nacional, quien detalló que todos estos artículos serán puestos a órdenes de los jueces de cumplimiento de la Alcaldía de Panamá para su debida destrucción.

Las autoridades reiteraron que estos objetos no están permitidos dentro del perímetro del festival y advirtieron a quienes planean asistir que eviten llevar artículos que puedan representar un riesgo para la seguridad de los presentes.

El operativo de ingreso es estricto. Se han habilitado tres accesos a la Cinta Costera y solo en uno de ellos ingresaron al menos 21 mil personas durante la jornada del lunes. Para este martes se prevé una asistencia igual o superior, según han manifestado los organizadores.

Además de los decomisos, las autoridades han aprehendido a 113 personas con casos pendientes durante los días de Carnaval; tres de estas detenciones se registraron recientemente. De acuerdo con el comisionado García, los casos están relacionados con delitos contra el orden económico, el patrimonio económico y el orden familiar, entre otros.

El control en los accesos incluye verificación de identidad obligatoria mediante la cédula física; no se permite el ingreso con carné del seguro social ni mostrando fotografías del documento en el celular. También se mantiene presencia de unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia, y se realizan revisiones tanto a hombres como a mujeres y adultos mayores.

Las autoridades subrayan que el objetivo principal es garantizar un ambiente seguro para las miles de personas que asisten a disfrutar del cierre del Carnaval en la capital, reforzando las medidas de prevención y control para evitar incidentes.

Con información de Yami Rivas