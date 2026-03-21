¡Se cayó un avión y se desató un incendio! Bomberos realizaron un simulacro de accidente aéreo en playa Malibú

Los camisas rojas organizaron un escenario de alta complejidad para evaluar su capacidad de respuesta.

Un simulacro de accidente aéreo en Panamá Oeste con incendio forestal fue desarrollado la mañana de este sábado en el sector de Playa Malibú, distrito de Chame, como parte de las acciones para evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El ejercicio, que inició cerca de las 10:00 a.m., recreó la pérdida de contacto con una aeronave, seguida de su impacto en una zona boscosa de difícil acceso, lo que provocó múltiples focos de incendio de masa vegetal y la posible presencia de víctimas.

Despliegue de unidades y atención de emergencia

Durante el simulacro, los equipos de primera respuesta activaron operaciones de búsqueda y rescate, atención prehospitalaria y control del incendio, aplicando el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) como eje de coordinación táctica.

En la jornada participaron instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Cruz Roja Panameña, el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio de Ambiente, lo que permitió fortalecer la articulación interinstitucional y la gestión integral del riesgo.

Evaluación de tiempos de respuesta y logística

El simulacro también sirvió para medir los tiempos de respuesta, verificar el estado y disponibilidad de equipos, y evaluar la eficiencia logística en escenarios de alta complejidad. Las autoridades destacaron que este tipo de ejercicios permite identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora en los protocolos de atención de emergencias.

El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, coronel Víctor Raúl Álvarez, explicó que estas prácticas permiten analizar el desempeño en tiempo real y ajustar los procesos operativos.

Simulación en condiciones adversas

Las unidades bomberiles ejecutaron maniobras de control de incendio forestal y rescate en condiciones adversas, replicando escenarios reales que podrían presentarse en zonas de difícil acceso. Este tipo de ejercicios forma parte de las estrategias para fortalecer la preparación ante desastres y mejorar la capacidad de respuesta en la provincia de Panamá Oeste.