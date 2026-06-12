418 productos vencidos y 330 casos de doble precio en Penonomé

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de su oficina regional de Coclé, detectó 864 irregularidades durante verificaciones comerciales efectuadas en establecimientos de Penonomé.

Ciudad de Panamá/Según informes proporcionados por la administradora regional de Acodeco en Coclé, las principales anomalías encontradas, entre el 8 y el 12 de junio de 2026, fueron 418 productos vencidos, 330 casos de doble precio, 111 productos sin precio a la vista y 5 productos deteriorados.

Te puede interesar: Chiriquí: seis procesados por supuestos delitos sexuales en la Operación Trillizas recuperan su libertad

Durante las verificaciones, los funcionarios de esta institución reiteraron a los agentes económicos la obligación de mantener los productos aptos para el consumo, exhibir correctamente los precios y garantizar que la información comercial suministrada a los consumidores sea completa, clara y verificable.

Además de las inspecciones comerciales, el personal de la regional realizó encuestas de monitoreo de la Canasta Básica de Alimentos y de la Canasta Básica de Medicamentos en diferentes farmacias de la provincia, con el objetivo de dar seguimiento al comportamiento de los precios de productos de consumo frecuente y medicamentos.

Te puede interesar: 'Los números no cuadran': Contralor ordena auditoría forense al Mercado de Chilibre

En el mismo período también se atendió una denuncia relacionada con falta de información comercial al consumidor en una empresa arrendadora de autos. La inspección efectuada confirmó la existencia de anomalías, por lo que se iniciaron los trámites correspondientes conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 45 de 2007.

La Acodeco recordó que la exhibición visible de precios, la correcta identificación de los productos y el cumplimiento de las normas de información comercial constituyen obligaciones fundamentales de los agentes económicos, orientadas a garantizar relaciones de consumo transparentes y seguras.