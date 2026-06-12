Taylor Swift y Kylie Jenner sorprenden en la final de la NBA con un abrazo inesperado

La emocionante definición de las Finales de la NBA dejó una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Mientras los New York Knicks celebraban una victoria dramática en el Madison Square Garden, dos de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial, Taylor Swift y Kylie Jenner, protagonizaron un inesperado encuentro que captó la atención de millones de seguidores.

La cantante y la empresaria asistieron al cuarto partido de la serie entre los Knicks y los San Antonio Spurs, un duelo que terminó con marcador de 107-106 a favor del conjunto neoyorquino gracias a una definición de infarto en los últimos segundos. La intensidad del compromiso convirtió el encuentro en uno de los más comentados de la temporada y generó escenas de euforia entre los asistentes.

En medio de las celebraciones posteriores al triunfo, un video compartido en TikTok mostró el momento exacto en que Jenner, de 28 años, se giró y se encontró con Swift. Tras reconocerse entre la multitud, ambas intercambiaron sonrisas y se fundieron en un abrazo que sorprendió tanto a los presentes como a los usuarios de redes sociales.

La grabación evidencia la alegría de las dos celebridades por el resultado del partido. Durante la breve conversación, Jenner expresó su asombro por lo ocurrido en la cancha y comentó: “Eso fue una locura”. Swift respondió con gestos de aprobación mientras ambas compartían la emoción por una de las victorias más memorables de los Knicks en años recientes.

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Después del saludo, la intérprete de éxitos mundiales fue abordada por un aficionado que buscaba una fotografía, mientras que Jenner continuó conversando con su círculo cercano. La empresaria asistió al encuentro acompañada por el actor Timothée Chalamet, con quien mantiene una de las relaciones más mediáticas del momento.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el abrazo entre las dos figuras adquirió una dimensión especial debido al contexto histórico que rodea a Swift y al entorno familiar de Jenner. Numerosos usuarios recordaron las tensiones que durante años marcaron la relación entre la cantante y parte del clan Kardashian.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Decenas de comentarios destacaron la inesperada imagen y la calificaron como uno de los momentos más sorprendentes de la noche. Algunos seguidores llegaron a considerar que el encuentro tenía incluso más impacto mediático que el propio desenlace del partido. Entre los mensajes publicados se pudieron leer frases como: “Esto podría ser más impactante que la victoria de los Knicks” y “Esto es más importante para mí que la victoria”. Otros usuarios celebraron la escena escribiendo que eran “Team Taylor y Kylie”.

La historia detrás de esta percepción pública se remonta a más de una década. En 2009, durante los MTV Video Music Awards, el rapero Kanye West interrumpió el discurso de aceptación de Taylor Swift, un episodio que marcó el inicio de una relación conflictiva entre ambas partes. Aunque posteriormente llegaron disculpas públicas, la controversia resurgió años después.

En 2016, West lanzó la canción “Famous”, cuya letra provocó una nueva ola de críticas y debates. En medio de la polémica, Kim Kardashian intervino públicamente al compartir una llamada telefónica entre el artista y Swift, material que, según se argumentó entonces, evidenciaba conversaciones previas sobre el contenido del tema musical.

Por esa razón, la imagen de Taylor Swift y Kylie Jenner juntas en la final de la NBA fue interpretada por muchos seguidores como una escena inesperada dentro de una historia marcada por controversias pasadas. Mientras los Knicks celebraban una victoria histórica frente a su afición, el abrazo entre ambas estrellas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche y en un fenómeno viral que trascendió el ámbito deportivo para instalarse en el centro de la conversación digital global.