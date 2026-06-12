David Beckham recibe su estrella en Hollywood: ¿Quiénes acompañaron al exfutbolista?

Sir David Beckham capitaneó la selección inglesa durante seis años y vistió las casacas de otros grandes clubes como el Manchester United, el Real Madrid, el AC Milan y el Paris Saint-Germain, donde se retiró en 2013.

Los Angeles, Estados Unidos/El exastro inglés de fútbol David Beckham fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este viernes, día en el que debuta Estados Unidos en el Mundial de Norteamérica 2026.

La ceremonia contó con la presencia del ídolo del cine Tom Cruise y de Victoria Beckham, empresaria y esposa del exvolante inglés, quienes le atribuyeron haber cambiado la historia del fútbol en Estados Unidos.

Beckham, de 51 años, dijo que recibir su estrella en el famoso bulevar de California era "realmente increíble".

"Siempre he sido un soñador, pero jamás podría haber imaginado que un honor como este podría llegarle a un jugador de fútbol de la clase trabajadora como yo", dijo.

A pocos metros, sus fans se agolparon bajo el intenso sol veraniego de Los Ángeles para aplaudir al astro que jugó en hace casi dos décadas en LA Galaxy de la MLS.

"Que apropiado que esté aquí hoy cuando nos preparamos para celebrar la apertura del Mundial en Estados Unidos", dijo el exfutbolista, hoy copropietario del Inter Miami de Lionel Messi.

"Es un poderoso momento para reconocer cómo el deporte que tanto amo ha crecido en este país en las últimas tres décadas".

Y parte de ese crecimiento, dijo Tom Cruise, se debió a la llegada de Beckham a los gramados estadounidenses: "La gente que nunca había visto el fútbol, de repente tenía una razón para verlo".

"Cuando David llegó, la Major League Soccer tenía 13 equipos. Hoy tiene 30", agregó Cruise.

"Este es el impacto que celebramos hoy (...) un legado que cambió la trayectoria del deporte".

Victoria Beckham complementó diciendo que su esposo "ayudó a hacer del fútbol uno de los grandes deportes de este país".

Estados Unidos, que acogió en 1994 el Mundial por primera vez, es sede de la Copa del Mundo 2026 junto a México y Canadá.

La selección estadounidense debuta este viernes en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, contra Paraguay por el Grupo D.

Sir David Beckham capitaneó la selección inglesa durante seis años y vistió las casacas de otros grandes clubes como el Manchester United, el Real Madrid, el AC Milan y el Paris Saint-Germain, donde se retiró en 2013.

Después invirtió en el Inter Miami, que contrató en 2023 a Messi y conquistó la MLS la temporada pasada por primera vez en su historia.

Beckham también incursionó en el entretenimiento, fundando la productora de contenido Studio 99 en 2019.

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