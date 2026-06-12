The Big Bang Theory: Kaley Cuoco, estrella de la serie, anuncia su segundo embarazo

La reconocida estrella de la televisión estadounidense confirmó que está embarazada nuevamente y que espera su segundo hijo junto a su prometido, Tom Pelphrey. La noticia fue compartida a través de las redes sociales de la pareja, donde publicaron una serie de fotografías que rápidamente despertaron el entusiasmo de sus seguidores alrededor del mundo.

La intérprete, ampliamente conocida por su papel de Penny en la exitosa serie The Big Bang Theory, eligió Instagram para dar a conocer la novedad. En la publicación mostró distintos momentos familiares junto a Pelphrey y a su hija Matilda, quien pronto asumirá un nuevo rol dentro del hogar al convertirse en hermana mayor.

Las imágenes reflejan la alegría con la que la familia vive esta nueva etapa. Una de las fotografías más comentadas muestra a los tres integrantes posando frente a un pastel decorado especialmente para revelar el sexo del bebé. Al cortar el postre, el interior de color rosa confirmó que la pareja espera otra niña, una noticia que generó miles de reacciones y mensajes de felicitación.

Junto a las imágenes, Cuoco expresó la felicidad que siente por ampliar su familia. En la publicación escribió: “Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!”, una frase que resume el significado que tiene este embarazo para la actriz y su entorno más cercano.

La artista también compartió detalles sobre cómo ha vivido esta segunda experiencia de maternidad. Aunque se mostró profundamente agradecida por el momento que atraviesa, reconoció que el proceso no ha sido idéntico al de su primer embarazo y que ha enfrentado algunos desafíos adicionales durante estos meses.

Uno de los aspectos que más emocionó a los seguidores de la pareja fue conocer que Matilda tendrá una hermana menor. Con entusiasmo, Cuoco celebró la noticia escribiendo: “¡Una hermanita está en camino!”. Además, aprovechó para bromear sobre el futuro familiar y añadió: “Tom Pelphrey será papá de niñas de por vida”.

El anuncio también estuvo acompañado de una dosis de humor, una característica frecuente en las publicaciones de la actriz. Entre las imágenes compartidas se encontraba una ecografía que generó comentarios entre sus seguidores. Sobre ella, Cuoco comentó entre risas: “Y sí, la última foto es nuestra delicada princesa mostrándonos el dedo medio”.

Las fotografías incluidas en la publicación permitieron a los fanáticos conocer algunos momentos íntimos de esta nueva etapa. Entre ellas aparecieron selfies frente al espejo mostrando el avance del embarazo, retratos familiares y escenas cotidianas junto a las mascotas que forman parte del hogar.

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Tom Pelphrey también quiso compartir públicamente la noticia y dedicó un emotivo mensaje a su prometida. El actor expresó el orgullo que siente por la manera en que Cuoco ha afrontado este proceso y destacó la fortaleza demostrada durante los meses de gestación.

En su publicación escribió: “Profunda gratitud y alegría. Tengo mucho respeto y admiración por Kaley en este viaje de subidas y bajadas”. Sus palabras fueron ampliamente celebradas por los seguidores de la pareja, quienes destacaron la complicidad y el apoyo mutuo que ambos reflejan en cada aparición pública.

Pelphrey también recordó una divertida anécdota relacionada con una visita médica. Según explicó, durante una ecografía el especialista realizó una maniobra para obtener una mejor imagen del bebé, provocando una reacción inmediata. Entre bromas, el actor relató que la respuesta de la pequeña fue tan particular que pensó: “Definitivamente es mi hija”.

La historia de amor entre Kaley Cuoco y Tom Pelphrey comenzó en 2022, cuando fueron presentados por una representante en común. La actriz ha contado en varias oportunidades que aquel encuentro cambió por completo su vida. Recordando ese momento, confesó: “Escuché su voz, me di vuelta y fue como si mi vida hubiera terminado o recién estuviera comenzando. Me golpeó. Fue amor a primera vista”. También añadió: “Sentí que lo había conocido durante toda mi vida, pero no estaba lista para él”.

Tras anunciar su compromiso en 2024 y consolidar una familia junto a Matilda, la pareja se prepara ahora para recibir a una nueva integrante. Con la llegada de su segunda hija, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey comienzan un nuevo capítulo marcado por la ilusión, la estabilidad familiar y la expectativa de ampliar el hogar que han construido juntos.