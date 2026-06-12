Alcaldía de Panamá anuncia cierre temporal de piscinas municipales por mantenimiento

La iniciativa incluye la rehabilitación de las piscinas de Villa Cáceres y Alma Osorio, en Betania; la piscina de San Francisco; y la piscina de San Miguel, en Calidonia.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó a los usuarios que las piscinas municipales de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo permanecerán cerradas temporalmente el lunes 15 y martes 16 de junio hasta el mediodía, debido a trabajos de mantenimiento programados.

La entidad indicó que estas labores buscan garantizar mejores condiciones para el uso de las instalaciones y brindar espacios adecuados para la recreación de los ciudadanos.

Por otra parte, la Alcaldía reiteró que continúa en etapa de licitación el proyecto denominado “Mejoramiento de piscinas en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, que contempla una inversión de $4.5 millones.

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La iniciativa incluye la rehabilitación de las piscinas de Villa Cáceres y Alma Osorio, en Betania; la piscina de San Francisco; y la piscina de San Miguel, en Calidonia, instalaciones que actualmente se encuentran fuera de servicio debido a daños estructurales, filtraciones y fallas en los sistemas de maquinaria detectadas durante evaluaciones técnicas.

Como parte del proyecto, la Dirección de Planificación Urbana diseñó una propuesta de remodelación moderna que incorpora materiales adaptados a las condiciones climáticas del país, entre ellos concreto permeable para el manejo de aguas pluviales, revestimientos antideslizantes en áreas perimetrales, bancas de bajo mantenimiento y vegetación nativa.

Además, se contempla la construcción de nuevas aceras, instalación de luminarias, recuperación de zonas verdes y la sustitución de cerramientos opacos que actualmente aíslan las piscinas del entorno comunitario.

Con estas mejoras, las autoridades buscan transformar estos espacios en áreas más accesibles, seguras e integradas con los barrios donde se ubican.