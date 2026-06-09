Servicios funerarios municipales de la Alcaldía de Panamá cambian de ubicación

El Departamento de Servicios Funerarios Municipales inició atención en una nueva sede ubicada en el Centro Comercial Las Américas.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó a los contribuyentes que, desde este lunes 8 de junio, el Departamento de Servicios Funerarios Municipales inició atención en una nueva sede ubicada en el Centro Comercial Las Américas, en el corregimiento de Calidonia, cerca de El Machetazo.

En esta nueva ubicación se estarán gestionando todos los trámites relacionados con inhumaciones, certificaciones, mejoras, adquisición de criptas y pagos correspondientes a los servicios funerarios municipales.

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La entidad detalló que los pagos también podrán realizarse en el Departamento de Recaudación del edificio Hatillo o directamente en la nueva sede de Servicios Funerarios, que mantendrá su horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para mayor información, los ciudadanos pueden comunicarse al 524-8900.

La Alcaldía de Panamá agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el proceso de traslado y reiteró su compromiso de ofrecer una atención más accesible, oportuna y eficiente a los usuarios.