Alcaldía de Panamá inicia entrega de calcomanías de circulación temporal correspondientes a junio de 2026

Para retirar la calcomanía, los propietarios de vehículos deberán encontrarse paz y salvo con el pago de sus impuestos municipales y presentar el revisado vehicular vigente.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que los contribuyentes ya pueden retirar las calcomanías de permiso de circulación temporal correspondientes al mes de junio de 2026.

La entidad detalló que la entrega se realiza exclusivamente en el Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, a un costado del edificio Hatillo.

Para retirar la calcomanía, los propietarios de vehículos deberán encontrarse paz y salvo con el pago de sus impuestos municipales y presentar el revisado vehicular vigente, requisitos indispensables para completar el trámite.

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La Alcaldía recordó a los contribuyentes la importancia de mantener al día sus obligaciones municipales para evitar inconvenientes al momento de realizar este y otros trámites relacionados con sus vehículos.

El centro de atención mantiene un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados opera de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las autoridades municipales exhortaron a los conductores a realizar el retiro de la documentación dentro de los plazos establecidos y verificar que cumplen con todos los requisitos antes de acudir al punto de entrega.